Adalet yürüyüşünde bir vekil daha hastalandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyen bir CHP'li vekil daha kalbinden rahatsızlandı

Adalet yürüyüşünde bir vekil daha hastalandı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 20 gündür adalet için yürüyor. CHP'li vekiller de zaman zaman liderlerine destek veriyor. Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüyen CHP'lilerden biri daha bugün rahatsızlandı. Alınan bilgiye göre kalbinden rahatsızlanan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, hemen hastaneye kaldırıldı.

Bayraktutan'ın kalbine üç stent takıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve Aydın Milletvekili Hüseyih Yıldız kalbinden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

 

Etiketler; #chp #yürüyüş #adalet
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