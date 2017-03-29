Adana'da 5 kişi öldürüldü. Katliamın nedeni ise...

Adana'da bir kişi av tüfeği ile 5 kişiyi vurarak öldürdü

Adana 'da bir kişi av tüfeği ile 5 kişiyi vurarak öldürdü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



"TÜFEKLE GÖRÜNCE KAÇTIM"

Olay Adana'nın Kozan İlçesi'nde bulunan Çokak köyünde dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 38 yaşındaki Mehmet Doğan ve imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı, Hüseyin Doğan'ın evine misafirliğe gitti.Ev sahipleri ve misafirler salonda oturduğu sırada, bir kişi elinde av tüfeği ile oturanlara ateş açtı. Saldırıda ev sahibi Hüseyin Doğan ve onun imam nikahlı eşi Fatma Yavuz, 8 yaşındaki oğulları Hakkı Doğan, 38 yaşındaki Mehmet Doğan ve imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı vuruldu.Saldırıdan yara almadan kurtulan 20 yaşındaki Görken Temizkan ise evden kaçarak durumu komşularına bildirdi. Komşuların haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede vurulan 5 kişinin de öldüğünü belirledi.



Kozan Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Gökhan Temizkan, Mehmet Doğan'ın evinde oldukları sırada otomobille gelen İbrahim A.'yı gördüğünü belirterek, "İbrahim'in tüfekle inip eve doğru geldiğini görünce, kötü bir şey olacağını düşünüp mutfak kapısından kaçtım. Silah seslerini duyunca durumu köylülere ve jandarmaya bildirdim" dedi.



Güvenlik güçleri tarafından yapılan ilk araştırmada 5 kişinin can verdiği katliama, ölenlerden Mehmet Doğan ile arkadaşı olan katliam şüphelisi İbrahim A. arasındaki alacak- borç anlaşmazlığı neden oldu. İddiaya göre gündüz tarlada çalışırlarken aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Mehmet Doğan, İbrahim A.'ya 2 tokat attı. Çalışmayı bırakıp tarladan ayrılan İbrahim A.'nın intikam için akşam tüfekle Mehmet Doğan'ın evine giderek katliam yaptığı iddia edildi.



Otopsilerin tamamlanmasının ardından 5 kişinin cenazeleri bugün yakınlarına teslim edildi. Gözyaşları arasında alınan cenazeler defin için Kozan'a götürüldü.