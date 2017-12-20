Adana'da feci olay. Bıçaklandı, aracıyla kaçmaya çalışırken...

Adana'da bıçaklanan bir kişi otomobiline binerek oradan kaçmaya başladı. Yaralı şahıs, yolda karşılaştığı polise sığındı

Adana'da feci olay. Bıçaklandı, aracıyla kaçmaya çalışırken...

Olay Adana'nın Seyhan İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir restorana giden Ozan Özdemir, çıkışta ise kimliği henüz bilinmeyen kişilerle tartıştı. Özdemir zanlılar tarafından dövülürken, iki bacağından da bıçaklandı.

Saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, kendisini bıçaklayanlardan kaçmak isteyen Özdemir, can havli ile kendisini otomobiline attı. Yaralı iki bacağıyla yaklaşık 1 kilometrelik yolu giden Özdemir, yolda hasarlı bir kaza ile ilgilenen polislerle karşılaştı.


Polislere dövüldüğün ve bıçaklandığını söyleyen Özdemir, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #bıçaklama
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