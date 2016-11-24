Adana'da ikinci bombalı araç bulundu

Adana'da meydana gelen bombalı saldırı sonrası bir bombalı aracın daha bulunduğu öğrenildi

Adana'daki bombalı saldırıyla ilgili şüpheli olarak aranan hafif ticari araç, saat 15.25'de merkez Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi'nde saptandı. Ekiplerin dur ihbarına rağmen kaçan araç sürücüsü, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı sürücü için ambulans istendi. Bomba düzeneği olduğu ileri sürülen araç için bomba imha uzmanı istendi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.





5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Adana Valiliği otoparkında meydana gelen patlamayla ilgili Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda kimlikleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



ÇUKUR AÇILDI



Olay yerinde yapılan incelemenin kısmen tamamlanmasıyla birlikte patlamanın şiddeti de gözler önüne serildi. Kadın teröristin bıraktığı otomobilin patladığı yerde 3 metrekarelik çukur açılınca hemen altındaki Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapalı otopark görüldü. Patlamada yanan ve hasar gören çok sayıda otomobil de yapılan işlemlerin ardından çekicilerle götürüldü. Temizlik görevlileri de park ve valilik girişini temizledi.



BAKAN ÖMER ÇELİK: HEDEF VALİ BEY'Dİ



AB Bakanı Ömer Çelik, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gelişmek hakkında Emniyet Müdürü Osman Ak'tan bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Ömer Çelik şu değerlendirmeyi yaptı:



"Valiliğin yanındaki bir otoparka bomba yüklü bir aracın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 2 şehidimiz var. 33 vatandaşımız yaralı. Suriye'deki kahraman Mehmetçiğe de bir saldırı yapıldı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Adana'daki 33 yaralıdan 1 tanesi orta derecede ağırlıkta. Diğerlerinin sağlık durumları nispeten daha iyi. Terör saldırısı ile ilgili değerlendirme yaptık. Bağlantıları çözülüyor. Kısa zamanda faillere ulaşmayı bekliyoruz. Saldırı doğrudan Valiliğe yapıldı. Vali Bey'in hedef alındığı görülüyor. Çok kısa bir zaman dilimiyle kendisinin giriş saati hedef alınmış."