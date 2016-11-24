Adana'da ikinci bombalı araç ele geçirildi. İçindeki terörist öldürüldü

Adana'da meydana gelen bombalı saldırı sonrası bir bombalı aracın daha bulunduğu öğrenildi. Düzenlenen operasyonda araç bulundu. Çıkan çatışmada terörist öldürüldü

Adana Valiliği'ne bu sabah düzenlenen, 2 kişinin öldüğü ve 33 kişinin yaralandığı bombalı saldırının hemen ardından alarma geçen güvenlik güçleri, kentte bomba yüklü 01 GH 589 plakalı gümüş gri renkte hafif ticari araçla teröristlerin ikinci bir eylem yapacağı istihbaratını aldı.



Kent sokaklarında dolaştığı belirlenen bomba yüklü aracın, öğlen sonra merkez Seyhan İlçesi'nde görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen Özel Harekat timleri, Sarıhamzalı ile Küçükdikili mahalleleri arasında kıstırdıkları bomba yüklü araçtaki teröriste 'teslim ol' çağrısında bulundu. Güvenlik güçlerine ateşle karşılık veren terörist saat 15.25'te çıkan kısa süreli çatışmada öldürüldü.



Hafif ticari araçtaki patlayıcının etkisiz hale getirilmesi için harekete geçen polis, olası patlamaya karşı çevrede bir süre güvenlik önlemi aldı. Camiden anons yaptıran polis çevredeki evlerde oturanları tahliye ettikten sonra, bomba imha uzmanları robotları da kullanarak araçtaki patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.





5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Adana Valiliği otoparkında meydana gelen patlamayla ilgili Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda kimlikleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilip, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



ÇUKUR AÇILDI



Olay yerinde yapılan incelemenin kısmen tamamlanmasıyla birlikte patlamanın şiddeti de gözler önüne serildi. Kadın teröristin bıraktığı otomobilin patladığı yerde 3 metrekarelik çukur açılınca hemen altındaki Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kapalı otopark görüldü. Patlamada yanan ve hasar gören çok sayıda otomobil de yapılan işlemlerin ardından çekicilerle götürüldü. Temizlik görevlileri de park ve valilik girişini temizledi.



BAKAN ÖMER ÇELİK: HEDEF VALİ BEY'Dİ



AB Bakanı Ömer Çelik, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne giderek gelişmek hakkında Emniyet Müdürü Osman Ak'tan bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Ömer Çelik şu değerlendirmeyi yaptı:



"Valiliğin yanındaki bir otoparka bomba yüklü bir aracın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 2 şehidimiz var. 33 vatandaşımız yaralı. Suriye'deki kahraman Mehmetçiğe de bir saldırı yapıldı. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Adana'daki 33 yaralıdan 1 tanesi orta derecede ağırlıkta. Diğerlerinin sağlık durumları nispeten daha iyi. Terör saldırısı ile ilgili değerlendirme yaptık. Bağlantıları çözülüyor. Kısa zamanda faillere ulaşmayı bekliyoruz. Saldırı doğrudan Valiliğe yapıldı. Vali Bey'in hedef alındığı görülüyor. Çok kısa bir zaman dilimiyle kendisinin giriş saati hedef alınmış."