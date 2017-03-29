Adana'da katliam: Av tüfeği ile 5 kişiyi öldürdü

Adana'da bir kişi av tüfeği ile 5 kişiyi vurarak öldürdü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Olay Adana'nın Kozan İlçesi'nde bulunan Çokak köyünde dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre 38 yaşındaki Mehmet Doğan ve imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı, Hüseyin Doğan'ın evine misafirliğe gitti.
Ev sahipleri ve misafirler salonda oturduğu sırada, bir kişi elinde av tüfeği ile oturanlara ateş açtı. Saldırıda ev sahibi Hüseyin Doğan ve onun imam nikahlı eşi Fatma Yavuz, 8 yaşındaki oğulları Hakkı Doğan, 38 yaşındaki Mehmet Doğan ve imam nikahlı eşi Ayşe Ayrancı vuruldu.
Saldırıdan yara almadan kurtulan 20 yaşındaki Görken Temizkan ise evden kaçarak durumu komşularına bildirdi. Komşuların haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede vurulan 5 kişinin de öldüğünü belirledi.
Bir kişi gözaltında
Jandarma olay sonrası geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler olayla ilgili İ.A. isimli bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.