Adana'da korkunç cinayet!

Adana'da 41 yaşındaki Uğur Seviner, boşanma aşamasındaki eşi ve arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Adana'da boşanma aşamasında olan çiftin arasında kavga çıktı. Kavga ölümle son buldu. Olay dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Çukurova İlçesi'ne bağlı Huzurevler Mahallesi'nde oturan 32 yaşındaki Tuğba Seviner ile evine gelen kocası 41 yaşındaki Uğur Seviner arasında tartışma çıktı.



Tartışma büyüdü kavgaya dönüştü. Kavgaya çiftin arkadaşları 29 yaşındaki Ali Kavran ile 50 yaşındaki Özer Altınoğlu da dahil oldu. Kavgada Uğur Seviner boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.



Kavgayı duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Uğur Seviner'i hastaneye kaldırdı ancak Seviner kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olay yerine gelen polis ekipleri, Tuğba Seviner, Ali Kavran ve Özer Altınoğlu'nu gözaltına aldı. Tuğba Seviner ile Ali Kavran'ın sevgili oldukları iddia edilirken, Özgür Altınoğlu'nun ise Uğur Seviner'in arkadaşı olduğu ve kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenildi.



Cinayette iki adet bıçağın kullanıldığı öğrenilirken, polis kimlerin bıçakları kullandığını tespit etmeye çalışıyor. Öte yandan Tuğba Seviner'in elleri kanlı bir şekilde sağlık kontrolüne götürülmesi de dikkat çekti.