Adana'da PKK'ya yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı

Adana'da PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Adana'da emniyet çalışanları PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz da bulunuyor.



Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, 16 Şubat 1999 tarihinde yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Önümüzdeki günlerde Öcalan'ın yakalanışının 18. yıldönümü olacak. Bu durumu göz önünde bulunduran emniyet yetkilileri de Adana'da güvenlik önlemini artırdı. Emniyet yetkilileri, sabahın erken saatlerinde düzenlediği oparasyonlarda 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda özel harekat polisleri, koç başlarıyla demir kapıları kırarak belirlenen adreslere girdi. Yapılan operasonda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında HDP İl Başkanı Hüseyin Beyaz da bulunuyor. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden sonra sorgusu için Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.