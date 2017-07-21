Adana'dan vinç faciası: Ölü sayısı 5 oldu

Adana’da bir fabrikanın çatı kaplamasını yapmak için kullanılan vincin sepetine 2 kişi yerine 6 kişi binince halatın kopması ile meydana gelen kazada ağır yaralanan bir işçi daha hastanede yaşamını yitirdi, ölü sayısı 5’e çıktı. Olayda ihmali görülen 3 kişi de adliyeye sevk edildi

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gübre fabrikasında dün meydana gelen olayda, hepsi de Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi'nden Adana'ya çalışmaya gelen 6 işçi, bindikleri vincin sepetinin halatının kopmasıyla 10 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaralılardan biri daha bu sabah hayatını kaybederken ölen işçilerin kimlikleri de kesinleşti. Çatı ve asma tavan işçisi olan, hepsi de akraba Murat Gümüş, kardeşi Mustafa Gümüş, akrabaları Emre Halil Aslan, Faruk Kaya ve kuzeni Fehmi Kaya’nın cenazeleri Adli Tıp'taki otopsilerinin ardından memleketlerine gönderildi. Cengiz Kutlam’ın tedavisi ise sürüyor.





Cumhuriyet Savcılığı’nın ilk incelemesinin ardından gözaltına alınan vinci kullanan operatör U.P., firma sahibi A.E. ile taşeron firma yetkilisi H.T. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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