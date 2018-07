Adana Oto Kiralama Rezervasyonu Yaparken Bunlara Dikkat Edin

Adana oto kiralama fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli faktör de araç kiralarken sizlere sunulan sigortalar olarak ön plana çıkmaktadır. Sizce hangisi daha güvenli? LCF, korumalı mini hasar sigortası mı yoksa full rent a car kasko paketi mi? Adanada araç kiralama yaparken kendi güvenliğiniz için her şeyden önce oto kiralama şirketinin sunduğu sigorta paketlerine dikkat edin. Bazı merdiven altı çalışan firmalar müşterilerinin güvenliğini hiçe sayarak araçlarına rent a car sigortası yaptırmak yerine, bireysel sigorta yaptırıp, müşterilerini olası bir kaza ile hasar oluşumunda zor durumda bırakabilmektedirler. Bazı firmalar ise her ne kadar kiraya verdikleri araçlar rent a car kaskolu olsa da, sigorta kapsamı gereğince lastik, cam far gibi kiralık araç parçalarının hasarlarını müşterilerinden talep etmektedirler. Öyleyse Adana oto kiralama şirketlerinden araç kiralarken, ilk yapmanız gerek aracın rent a car kaskolu olup olmadığını öğrenmeniz gerek, araçlar rent a car kaskolu değilse o şirkete hiç yaklaşmayın bile. Eğer kiraya verilen araçlar rent a car kaskolu ise, ikinci sormanız gereken, rent a car kaskosunun kapsamı ve ek sigortalar için ödemeniz gereken tutarlar. Rent a car kaskolu araç kiraya veren Adana havaalanı oto kiralama firmaları LCF(lastik,cam,far) , mini hasar ve full koruma sigortaları için günlük 20’şer TL talep edebilmektedirler. Bu anlamda her birini ayrı ayrı almaktansa full rent a car kasko tercihinde bulunarak, oluşabilecek tüm hasarlara karşı kendinizi ve yanınızda seyahat edecek olan yakınlarınızı korumaya almak hem daha güvenli hemde daha az maliyetli olacaktır. Adanacar.com olarak, tüm müşterilerimize günlük full rent a car sigortasını 20 TL fiyat ile sunarak, onların güvenli bir yolculuk yapmalarını sağladığımız gibi, ek sürücüler için hiçbir bedel talep etmeyerek Adanada kiralayacakları araçlarımız için en uygun fiyatlarla oto kiralama hizmeti almalarını da beraberinde gerçekleştiriyoruz. Ek sigorta alımı tüm kurumsal firmalarda opsiyonel bir hizmet olup, firmamızdan araç kiralama hizmeti almak isteyen tüm müşterilerimize kendi güvenlikleri için kesinlikle öneriyoruz.