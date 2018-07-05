Adana Oto Kiralama Rezervasyonu Yaparken Bunlara Dikkat Edin

Havaların ısınmasıyla birlikte herkesin tatil planlarını yapmaya başladığı bu günlerde hepimiz en uygun fiyatlı uçak bileti hangisi, hangi oteli tercih etsem, Adana havalimanından tatil yoluna çıkacak olanlar ise en ucuz Adana oto kiralama seçeneklerini nereden bulurum telaşı başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte herkesin tatil planlarını yapmaya başladığı bu günlerde hepimiz en uygun fiyatlı uçak bileti hangisi, hangi oteli tercih etsem, Adana havalimanından tatil yoluna çıkacak olanlar ise en ucuz Adana oto kiralama seçeneklerini nereden bulurum telaşı başladı. Adana’ya uçak bileti fiyatları havayolu firmalarına göre değişirken, konaklama için otel fiyatları ise kalınacak otelin konseptine göre değişiklik gösterirken, Adana oto kiralama hizmetlerinde durum ne? Kiralık araç marka modelleri aynıyken, farklı firmalardan farklı fiyatlar mı buluyorsunuz? Hatta bazı zamanlarda aynı oto kiralama şirketinden kiralayacağınız araçlar için fiyat farklılıkları olduğunu bile gözlemleyebilirsiniz. İşte size en ucuz Adana oto kiralama fiyatları bulma rehberi

Adana oto kiralama şirketlerinden en uygun fiyatlarla nasıl ucuz araba kiralanır, yollarını sizler için araştırdık, bununla beraber Adana havaalanı oto kiralama firmaları arasında en büyük kiralık araç filosu ile uzun yıllardır müşteri memnuniyeti en yüksek değere sahip şirketi Adanacar.com yöneticilerinden Adanada ucuz oto kiralama alternatiflerini bulmak için izlenecek yollar konusunda çok önemli tüyolar aldık. Adanacar istatistikleri doğrultusunda, araç kiralama yaparken işi en iyi bilenler ve en ucuz fiyatlarla oto kiralayanlar Almanlar. Adanacar.com madde madde açıklıyor, işte Adana oto kiralama yı ucuza getirmenin yolları.

En ucuz Adana oto kiralama fiyatı nasıl bulunur?

Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sezon tarihlerine göre değişiklik gösteren oto kiralama fiyatlarında indirimli tarihlere dikkat ederek 1 gün bile farklı uygun fiyatları kaçırmamak. Oto kiralama fiyatları sezonluk olarak müşterilere sunulur. Normal şartlarda bir araç kiralama firmasının bir yıl içerisinde en az 4 farklı sezon için farklı oto kiralama fiyatları olur. Bunun anlamı aynı araç için yıl içersinde 4 farklı fiyat uygulamasının olduğudur. Örneğin :

Kış Sezonu : 75 TL

İlkbahar Sezonu : 85 TL

Yaz Sezonu : 100 TL

Sonbahar Sezonu : 90 TL





Hatta resmi ve dini bayramlarda bu fiyatlar 120 TL-150 TL aralıklarında olabilmekte. Adana araba kiralama firmalarının %90’ı araç kiralayacağınız tarihlere göre fiyat ayarlaması yapmaktadır. Örneğin oto kiralayacağınız tarih 1 Haziran ise yaz dönemi araç kiralama fiyatları, 31 Mayıs tarihinde kiralama yapmanız durumunda ise ilkbahar fiyatları geçerli olabilecektir.

Adana oto kiralama hizmeti alacağınız firmanın internet sitesinde sezon aralıklarına göre fiyatlarını görebiliyorsanız bu aşamada işimiz çok kolay olacak. Eğer oto kiralama yapacağınız internet sitesi size fiyatları bu biçimde göstermiyorsa, oto kiralama hizmeti alacağınız tarihler arasında ileri ve geri tarihleri yönelik yeni arama gerçekleştirip bulabiliriz. Çoğu oto kiralama şirketinin kullandığı tarih aralıklarına göre sezonlar şu şekildedir:

1 Ekim-30 Mart aralığı kış sezonu araç kiralama dönemi

1 Nisan-31 Mayıs aralığı ilkbahar sezonu araç kiralama dönemi

1 Haziran ile 30 Eylül aralığı ise yaz sezonu araç kiralama dönemi şeklinde sezon-fiyat gruplandırması yapılmaktadır.

Adana oto kiralama işlemlerinizde rezervasyon tarihlerinizi 1-2 Haziran yerine 30-31 Mayıs yaparak daha uygun fiyata oto kiralama hizmeti alabileceğinizi karşılaştırın farkı görerek, arabanızı herkesten daha uygun fiyata kiralayan siz olun.

Araç kiralama süresine göre fiyatlar nasıl değişiyor? Günlük oto kiralama, haftalık araba kiralama ya da uzun dönem olarak kabul edilen aylık veya daha uzun süreli mi araç kiralamalıyım? İşte en ucuz fiyatlarla Adana oto kiralama hizmeti almanın ikinci kolay yolu: Araba kiralarken sezon tarihlerine yönelik oto kiralama fiyat araştırması yaparken aynı zamanda gün baremi dikkate alınarak yine kiralayacağınız aracı herkesten daha uygun şekilde rezerve edebilirsiniz. Yani aynı araç için kiralama yaparken farklı fiyatlarla karşılaşarak kiralama gün sayınızı buna göre ayarlayıp daha uygun fiyatlarla Adanada oto kiralayabilirsiniz. Karşılaşacağınız fiyat listesi şu şekilde olabilmektedir :

1-3 Gün : 125 TL

4-7 Gün : 115 TL

8-16 Gün : 100 TL

17-29 Gün : 85 TL

30 Gün ve üzeri : 75 TL

Bu bilgiye göre 29 gün araç kiralama yaparken 85 TL ödeyeceksiniz ama 30 gün kiraladığınızda ise 75 TL fiyat ile aynı aracı kiralayabiliyorsunuz. 85 TL den kiraladığınızda 29 gün için ödeyeceğiniz tutar 2465 TL olurken, 30 gün Adana ‘da oto kiralama hizmeti aldığınızda bu tutar 2250 TL’ye düşmekte. İşte hesabı, bu noktaları da göz önünde bulundurup yaparak daha az ödeme yapıp daha uzun süreli araç kiralayabilirsiniz. Şimdi diyelim ki, rezervasyonunuzu gün baremini göz önünde bulundurarak 30 gün yaptınız, ve normal şartlarda 29 gün araba kiralamaktan daha ucuza oto kiralama hizmeti alıyorsunuz. Peki kiralık aracınızı teslim alım saati ile araç iade saat farkını göz önünde bulundurdunuz mu? İşte bu noktada aşağıda belirttiğimiz üçüncü kriter Adana oto kiralama hizmeti alırken, en uygun fiyatı yakalayarak arabanızı kiralamanızda yardımcı olacaktır.

Kiralık aracınızı Adana havalimanı uçak iniş ve dönüş saatlerinize göre ayarladınız ama araç teslim ve iade saatleri arasında fark mı var? 3 saatten fazla fark oluşması durumunda 1 gün ilave kiralama ücreti ödediğinizi biliyor musunuz? Adana oto kiralama hizmeti sunan tüm kurumsal firmaların sistemleri 24 saat için 1 tam gün kiralama ücreti talep etmektedir. 24 saat oto kiralama sınırı aşıldığında ise, +1 gün ücreti ekstra olarak hesaplanır. Bazı rent a car sistemleri 1, 2 ve bazen 3 saate kadar gecikmelerde yine 1 tam gün ücreti alarak istisna tanıyabilmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse, kiralık araç alış saati 14:00 iken dönüş saatiniz 16:00 olması durumunda araç kiralama gün sayınızın üzerine ek olarak 1 gün ilave edilebilmekte. Böyle bir durumda rent a car şirketinin kullandığı sistemin sizlere tanıdı ek zaman opsiyonu yönünde hareket etmeniz faydanıza olacaktır. Bu anlamda Adana oto kiralama sistemleri arasında ek zaman opsiyonunu müşterileri lehine en faydalı olacak biçimde yapılandıran Adanacar.com olarak 2 saate kadar izin vererek, oto kiralama iadelerinizde 2 saat gecikecek olasınız bile, diğer rent a car firmalarının tersine sizlerden gecikmeniz için ek ücret almıyoruz. Kiralık bir aracı bir şehirde teslim alıp, başka bir şehirde iade etmek oldukça pahalıya mal olabilir. Örneğin kiralık aracınızı Adana Havalimanı’nda alıp, Mersin’de mi iade etmek istiyorsunuz? Ya da Gaziantep havalimanında teslim aldığınız bir aracı, Adana havaalanı oto kiralama şubelerinin birinde mi iade etmek isterdiniz? Bir çok Adana oto kiralama şirketi 2 farklı nokta arasındaki kilometre farkını 2 TL ile çarparak, örneğin Adana oto kiralama ofisinden alıp, Mersin şehir merkezinde iade edeceğiniz bir kiralık araç için, oto kiralama fiyatına ek olarak aradaki 75 KM için 150 TL drop ücreti yani tek yön iade ücreti talep edebilmektedir. Alış ve iade lokasyonları arasındaki mesafe arttıkça ödenecek tutarda buna paralel olarak artabilmektedir. Bu durumda örneğin Antalya’dan alıp Adana’da teslim edeceğiniz bir kiralık araç için zaman sorununuz veya zorunluluğunuz yoksa, tavsiyemiz uçak iniş lokasyonunuzu Adana yönünde planlayıp aracınızı direkt olarak iade edeceğiniz lokasyonda yani Adana havaalanı oto kiralama ofisinden teslim almanız olacaktır. Eğer ailenizle geze geze giderek, farklı noktalarda durup konaklayacak bir tatil planınız varsa, tek yön ücretleri almayan oto kiralama firmalarını araştırın, bırakabiliyorsanız mümkün mertebe aldığınız lokasyonda iade edin. Tek yön ücreti almayan bir oto kiralama firması bulamadıysanız, tek yön ücreti olanlarla pazarlık edin ve en iyi fiyatı bulmaya çalışın. Adana havaalanı kiralık araç teslimat ücretlerine dikkat edin! Adana’ya uçakla geliyorsanız, Adana havalimanı oto kiralama ofislerini tercih ederek, dışarıdan kiralık araç getiren firmaların talep edebildiği havaalanı teslimat ücretlerinden kurtulabilirsiniz. Adana oto kiralama firmalarının bir kısmı, sunulan araç kiralama hizmetine ek olarak, özellikle Adana havalimanında kiralık araç teslimatları için ek teslimat ücretleri talep etmektedir. Adana Şakirpaşa Havalimanı şehrin kalbinde hizmet veren bir havalimanı olup, kiralanan araçlara yönelik ek teslimat ücretlerini genellikle havaalanına uzak lokasyonlarda araç kiralayan firmalar talep etmektedir. Bu anlamda arabanızı kiralarken, maliyet düşürücü bir unsur olarak dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri de Adana havaalanı oto kiralama firmalarını tercih ederek, ek teslimat maliyetlerini ödemek durumunda kalmamanız olacaktır. Adanacar.com olarak gerek şehir merkezi ofisimizde gerekse Adana havalimanı rent a car ofisimizden kiralanan hiçbir araç için havalimanı teslimatlarında ek teslimat ücretleri talep etmeyerek, siz değerli konuklarımıza en iyi Adan oto kiralama deneyimini bütçenizi de düşünerek en uygun fiyat avantajlarıyla sunuyoruz. Araç kiralama erken rezervasyon fırsatlarını takip edin, kiralama yapacağınız tarihler için teklif isteyin, erken rezervasyon ve son dakika Adana oto kiralama fiyatları ile kiralık aracınızı ucuza mal edin. Aracınızı kiralarken en uygun fiyatları yakalamanın bir diğer yolu da erken rezervasyon ve son dakika araç kiralama indirimlerini takip etmek olmalıdır. Büyük ölçekli oto kiralama firmaları, turizm acentelerinde olduğu gibi yıl boyunca kiralama dönemlerine göre erken rezervasyonlu araç kiralama fırsatları sunmaktadır. Bazen de ellerinde biriken araçları kiraya verebilmek için son dakika fırsatları yayımlamaktadır. Bu tip aksiyonlar genellikle müşterilere SMS ve e-posta ile pazarlama şeklinde bildirilirken aynı zamanda firmanın web sitesinde ve sosyal medya kanallarında paylaşılır. Siz de Adana oto kiralama hizmeti alacaksanız, Adana havalimanında araç kiraya veren firmaların web sitelerini ve sosyal medya kanallarını takip ederek, rezervasyonunuzu ucuza getirebilir, son dakika indirimlerinden faydalanarak en avantajlı biçimde ihtiyacınız olan kiralık aracı rezerve edebilirsiniz. Adanacar.com olarak yılın belirli dönemlerinde %50’ye kadar indirimli erken rezervasyonlu Adana oto kiralama fırsatları sunuyor ve veritabanımızdaki tüm müşterilerimize bu fırsatları iletişim kanallarımızdan, sosyal medya kanallarımızdan ve internet sitemiz üzerinden eş zamanlı olarak bilgilendirerek, Adanada oto kiralamak isteyen bireysel ve kurumsal müşterilerimize en cazip erken rezervasyon fiyatları ile ucuza araba kiralama hizmeti veriyoruz. Sizde www.adanacar.com websitemizde ve sosyal medya kanallarımızda dağıttığımız promosyon kodlarını alarak en yeni marka ve modelde kiralık araçları inanılmaz fiyatlarla kiralayabilirsiniz. Adana oto kiralama fiyatlarını etkileyen bir diğer önemli faktör de araç kiralarken sizlere sunulan sigortalar olarak ön plana çıkmaktadır. Sizce hangisi daha güvenli? LCF, korumalı mini hasar sigortası mı yoksa full rent a car kasko paketi mi? Adanada araç kiralama yaparken kendi güvenliğiniz için her şeyden önce oto kiralama şirketinin sunduğu sigorta paketlerine dikkat edin. Bazı merdiven altı çalışan firmalar müşterilerinin güvenliğini hiçe sayarak araçlarına rent a car sigortası yaptırmak yerine, bireysel sigorta yaptırıp, müşterilerini olası bir kaza ile hasar oluşumunda zor durumda bırakabilmektedirler. Bazı firmalar ise her ne kadar kiraya verdikleri araçlar rent a car kaskolu olsa da, sigorta kapsamı gereğince lastik, cam far gibi kiralık araç parçalarının hasarlarını müşterilerinden talep etmektedirler. Öyleyse Adana oto kiralama şirketlerinden araç kiralarken, ilk yapmanız gerek aracın rent a car kaskolu olup olmadığını öğrenmeniz gerek, araçlar rent a car kaskolu değilse o şirkete hiç yaklaşmayın bile. Eğer kiraya verilen araçlar rent a car kaskolu ise, ikinci sormanız gereken, rent a car kaskosunun kapsamı ve ek sigortalar için ödemeniz gereken tutarlar. Rent a car kaskolu araç kiraya veren Adana havaalanı oto kiralama firmaları LCF(lastik,cam,far) , mini hasar ve full koruma sigortaları için günlük 20’şer TL talep edebilmektedirler. Bu anlamda her birini ayrı ayrı almaktansa full rent a car kasko tercihinde bulunarak, oluşabilecek tüm hasarlara karşı kendinizi ve yanınızda seyahat edecek olan yakınlarınızı korumaya almak hem daha güvenli hemde daha az maliyetli olacaktır. Adanacar.com olarak, tüm müşterilerimize günlük full rent a car sigortasını 20 TL fiyat ile sunarak, onların güvenli bir yolculuk yapmalarını sağladığımız gibi, ek sürücüler için hiçbir bedel talep etmeyerek Adanada kiralayacakları araçlarımız için en uygun fiyatlarla oto kiralama hizmeti almalarını da beraberinde gerçekleştiriyoruz. Ek sigorta alımı tüm kurumsal firmalarda opsiyonel bir hizmet olup, firmamızdan araç kiralama hizmeti almak isteyen tüm müşterilerimize kendi güvenlikleri için kesinlikle öneriyoruz. Adana araç kiralama hizmetlerine ek olarak bebek koltuğu ve navigasyon cihazı kullanımı gibi ek hizmetlere hala para mı ödüyorsunuz? Çoğu oto kiralama firması, ailelerinin minik fertleri ile seyahat edecek yolculara puset ve bebek koltuğu, ya da gidilen lokasyonda kolay adres bulmak için navigasyon cihazlarını araba kiralama hizmetine ek ücretler talep ederek sunmaktadırlar. Genellikle bu araçların günlük kullanım fiyatları 10 TL ile 20 TL arasında firmadan firmaya göre farklılık göstermektedir. Eğer ailenizin küçük üyelerinin yolculuk esnasındaki güvenliği sizler için önemli ise bebek koltukları ve pusetler, diğer bir taraftan gideceğiniz yerde zamanınız kısıtlı ve adres aramakla zaman kaybetmek istemiyorsanız navigasyon cihazları kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederiz. Ancak unutmayın ki, bu cihazların kullanımı da oto kiralama gün sayısı arttıkça maliyet oranı yükselerek, daha pahalıya gelmektedir. Bu anlamda araba kiralamadan önce eğer bebek koltuğu ve navigasyon cihazı ihtiyacınız olacak ise, Adana oto kiralama firmalarında bu hizmetlerin fiyatlarını önceden araştırmanız kiralayacağınız aracın maliyetini önemli ölçüde düşürecektir. Tüm bunlara ek olarak, Adana havaalanı oto kiralama firmaları arasında seyahat severler tarafından uzun yıllardan beri Google, TrustPilot ve Tripadvisor gibi tarafsız değerlendirme istatistikleri paylaşan şirketlerin yaptıkları araştırmaya göre en beğenilen ve en çok tercih edilen Adana rent a car şirketi Adanacar.com aracılığı ile arabanızı kiralayıp, bebek koltuğu, puset ve navigasyon cihazı kullanımı gibi ek hizmetlere hiçbir ücret ödemeden en ucuza Adanada oto kiralama yapabileceğinizi biliyor musunuz? Aynı hizmet için fazladan para ödemek ya da ödememek, tercih sizin. Son olarak aşağıda belirttiğimiz uyarıları da dikkate alarak, Adana oto kiralama rezervasyonu yapayım derken aldatılmayın.

Ucuza araç kiraya verdiklerini iddia eden merdiven altı firmaların tuzağına düşüp sizlere senet benzeri evraklar imzalatmaya çalışan firmalardan ve kişilerden kesinlikle uzak durun. Adanacar.com olarak hiçbir müşterimizden Adana oto kiralama hizmetlerimize yönelik senet, sözleşme altı senet veya benzeri evraklar talep etmemekle birlikte kiralık araç rezervasyonlarında müşterilerimizin kredi kartlarına bloke ya da provizyon çekimi benzeri işlem yapmamaktayız.

Adanada kiralayacağınız araç için rezervasyon yapabilmek için sizden ön ödeme veya benzeri para aktarımı talebinde bulunan kişi ve firmalara itibar etmeyin ve uzak durun. Ülkemizde birçok yolcuyu araç kiralamak için geldikleri lokasyonda madur eden firmalar olduğunu göz önünde bulundurarak, kiralık araç rezervasyonlarınız için kesinlikle ön ödeme yapmayın. Aracınıza ait ödemekle yükümlü olduğunuz bedeli havalimanında teslim alırken de ödeyebileceğiniz gerçeğini unutmayın. Adanacar.com, müşterilerinden Adana oto kiralama rezervasyonlarına yönelik hiçbir biçimde ön ödeme veya rezervasyona karşılık depozito, kaparo veya garanti bedeli kapsamında para aktarımı talep etmez. Adana havaalanı oto kiralama işlemleriniz için, rezervasyonunuz telefon veya web sitesi üzerinden alınarak, yazılı onayınız e-posta veya diğer iletişim kanalları ile tarafınıza gönderilir. Tüm oto kiralama ödemeleri araç başında, teslimat yapılırken operasyon sorumlumuza ödenir.

Telefonda kiralık araç rezervasyonunuzu tamamladığınızı düşünerek yazılı onay istemeyi göz ardı etmeyin. Adana oto kiralama onay belgenizi yaptığınız rezervasyon tarihlerini ve saatlerini dikkate alarak firmanızdan talep edin. Email kullanıyorsanız email adresinize yoksa bir SMS ile cep telefonunuza onay bilgisini isteyin. Adanacar.com müşterilerine Adana oto kiralama rezervasyonları doğrultusunda bloke ettiği aracı tüm teslimat tarih, saat, araç ayrıntıları ve fiyat bilgileri ile müşterilerinin eposta adreslerine konfirme ederek, yazılı olarak onaylar.

Oto kiralama şartları ve kiralama koşullarını görmediğiniz Adana oto kiralama firmalarından asla araç kiralamayın ve bu tip firmalara kiralama sonrası oluşabilecek ihtilaflar sebebiyle kesinlikle itibar etmeyin. Adanacar.com’dan kiralayacağınız bütün araç tipleri ve bu kiralık araçlara yönelik koşulları internet sitemizde yer alan araç kiralama şartları sayfamızdan kontrol edebilirsiniz.

Aracınızı sınırsız kilometre kullanımı ile kiralamak ve uzun yol yapmak mı istiyorsunuz. Bazı firmalar koşullarını tam net olarak belirtmeden araç kiralama hizmeti vermekte ve uzun yol yapan müşterileri ile kiralama dönemi sonunda ihtilafa düşmektedirler. Aracınızı kiralarken kilometre sınırı olup olmadığını sorun, uzun yola çıkacaksanız, sınırlı kilometre kullanımı ile araba kiraya veren firmalardan gideceğiniz mesafeyi belirterek ekstra kullanım için ödeyeceğiniz bedeli mutlaka öğrenin veya sınırsız kilometre kullanımı fiyatı alarak ne ödeyeceğinizi önceden bilebilirsiniz. Bu anlamda Adana oto kiralama hizmeti almak isteyen uzun veya kısa mesafe yol yapacak tüm seyahat severlere Adanacar.com hiçbir kısıtlama yapmadan sınırsız kilometre ile araç kiralama hizmeti sunmaktadır.