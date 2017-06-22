Adana Şehir Hastanesi'nde yangın

ADANA'nın inşaatı tamamlama aşamasına gelen Şehir Hastanesi'nde yangın çıktı. Dumandan etkilenen işçiler tahliye edilirken bazıları da çatıya çıktı. 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı

Merkez Yüreğir İlçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda 1550 yataklı Adana Şehir Hastanesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İnşaatı süren ve eylül ayında açılışı planlanan hastane binasından yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Dumandan etkilenen işçiler binadan tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



ÇATIDA MAHSUR KALDILAR



Kısa sürede hastaneye ulaşan itfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken dumandan etkilenen işçilere de sağlık görevlileri müdahale etti. 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Bazı işçiler de dumandan etkilenip çatıya çıktı. Çatıda mahsur kalan 10 işçi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya çalışılıyor.



Söndürme çalışmasını devam eden yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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