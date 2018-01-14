Adana'ya şehit ateşi düştü

Merkeze bağlı Hacıbeyli Mahallesi'nde oturan Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in ailesine şehit olduğu haberi, askeri yetkililer tarafından verildi. Oğullarının şehit haberini alan babası Mahmut, annesi Müşerref Alp, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin fenalaşan babası, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Annesi Müşürref Alp ise oğlunun fotoğrafına sarılarak, "Seni neşe içinde gönderdik, böyle acı bir haber mi alacaktık" diye ağıt yaktı. Bekar olan 2 yıllık Piyade Sözleşmeli Er Bülent Alp'in şehit olduğunu duyan yakınları ve komşuları eve akın etti. Şehidin yarın Adana'da düzenlenecek tören ardından Kozan'da toprağa verilmesi bekleniyor.Kaynak: DHA
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