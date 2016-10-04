BOMBA HAZIRLANIRKEN BASKIN YAPILDI

PATLAYICI GELDİ, OPERASYON YAPILDI

Haber Kaynağı: DHA

PKK terör örgütünün eş zamanlı bombalı eylemler yapma hazırlığında olduğunu belirleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Olası saldırılara karşı da polis merkezleri ile hassas noktalardaki güvenlik önlemleri artırıldı. Kobani'de bomba eğitimi alıp kaçak yollarda Türkiye'ye giren bir eylemcinin de Adana'ya geldiği bilgisini alan İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden göç eden vatandaşların yoğun yaşadığı mahalleleri takibe aldı.Bombalı saldırı için keşif yapan 2 PKK'lının karakolların çevresinde dolaştığını tespit eden polis, istihbarat elemanlarını takibe başladı. Günlerce takip edilen 2 şüpheli Ceyhan Kaymakamlığı, Adana Havaalanı, Adana Adliyesi ve bazı polis merkezlerinin çevresini dolaştı, polis de adım adım izledi.Eylem için keşfe çıkan terör örgütü bombacıların, Ova mahallesindeki bir hurda deposunu üs olarak kullandığı saptandı. Polis, hurda deposunu da takibe aldı. Keşif yapan şüphelilerin terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan ve Ova mahallesinde esnaf olan Mahmut B., diğerinin ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İhsan O. olduğu saptandı. Kobani'de bomba eğitimi alıp, 2 ay önce Adana'ya gelen İhsan O., kırsaldan gelecek patlayıcıları beklerken zaman kazanmak için de keşif yaptı.Polisin takibinde olan İhsan O. ile Mahmut B.'nin beklediği patlayıcı 23 Eylül'de Adana'ya geldi. Bomba ve diğer malzemeleri hurda deposuna götüren şüpheliler, hazırlıklara başladı. Saldırı için son hazırlıkların yapıldığını anlayan polis, operasyon düzenledi.Baskında İhsan O., Mahmut B. ile birlikte A.B., Ö.B, ve A.B. de gözaltına alındı. Hurda deposunda ve zanlıların evlerinde arama yapan ekipler; 21 kilo TNT, 1 kilo C4, pirinç içerisine saklanmış halde taarruz tipi 2 el bombası, makineli tabanca, 7 zaman ayarı, 7 kapsül ele geçirdi.Ele geçirilen malzemeler Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne götürülerek etkisiz hale getirilirken, gözaltına alınan bombacılar, TEM Şube Müdürlüğü'nde sorgulandı. Adana sokaklarını yaşanamaz hale getirmek için eş zamanlı eylem planladıklarını itiraf eden İhsan O., Mahmut B., A.B., Ö.B. ile A.B. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.