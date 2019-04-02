Address Tuzla Konut Projesi ,istanbul’un Anadolu Yakası’nda konforlu ve ferah bir evde oturmak isteyenler için Kaspiyan Group güvencesinde harika bir proje yürütülmektedir. Bu kapsamda ev sahibi olmak isteyenlere yönelik olarak evler yapılmıştır. Tamamlanan bu proje sayesinde insanların daha güzel ve konforlu bir yaşam sürmesinin önü açılmıştır.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında tamamlanmış olan projedeki satılan evler sahiplerine teslim ediliyor. Henüz satılmamış olan dairelerin satışına ise hız kesmeden devam edilmektedir. Bununla alakalı olarak uygun fiyatlardan alınacak evlerde uzun yıllar sorun yaşanmadan oturulabilmektedir. Özellikle İstanbul’un keşmekeşinden uzakta ve huzur dolu bir yer arıyorsanız address tuzla konut projesi tam size göredir.

Address Tuzla Konut Projesi satılık daire fiyatları

Proje, 120 adet daireden oluşmaktadır. Ayrıca yapılmış olan evler son teknoloji inşaat malzemelerinden üretilmiştir. Bundan dolayı da deprem ve diğer doğal afetlere karşı son derece dayanıklıdır. Bunun yanında sosyal alanları ve dinlenme kısımlarıyla da Kaspiyan Group güvencesinde yapılmış olan bu evler görücüye çıkmaktadır.

Bundan farklı olarak insanların sosyalleşme ihtiyaçlarını giderebilmesi adına projeye ev olarak 10 adet alışveriş mağazası da eklenmiştir. Böylece proje kapsamında oturmakta olan kişilerin yapı dışına çıkmadan bütün ihtiyaçlarını istedikleri gibi giderebilmesi amaçlanmaktadır.

Address Tuzla Konut Projesi Kiralık daire fiyatları

4 blok şeklinde yapılmış olan projelerin içerisinde çeşitli ebatlarda evler yer almaktadır. Bunlar , 2+1 , 3+1 ve dubleks daire şeklinde dizayn edilmiştir. Dileyen herkes Address Tuzla Konut Projesi tuzla satılık daire konusunda problem yaşamadan evini satın alabilmektedir. Bu arada ödeme ile alakalı olarak da evlerin bir hayli uygun olduğunu belirtmekte fayda vardır.

Bütçeye uygun ve kredi olanaklarının oldukça gelişmiş olduğu evlerin alıcıların kullanımına sunulmuştur. Banka kredisine 36, 60, 72 ve 120 ay seçenekleriyle evinizi kolaylıkla satın alabilmektesiniz. Faiz oranları ve peşinat miktarları bakımından da Kaspiyan Group ve anlaşmalı bankalar gereken kolaylığı sonuna kadar sağlamaktadır.

Address Tuzla Konut Projesi Satılık Dükkan Fiyatları

Evlerin içerisi son derece konforludur. Bu anlamda burada yaşayacak olanların her anlamdaki ihtiyacı iyi şekilde düşünülmüştür. Ayrıca evler merkezi ısıtma sistemiyle ısıtılmaktadır. Özellikle soğuk kış günlerinde merkezi ısıtma sayesinde rahat edeceğinizi garanti ediyoruz.

Bunun yanında evin mutfağı, banyosu ve balkonunda gereken düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Böylece ev sahiplerinin ortak yaşam alanlarını geniş şekilde paylaşabilmesi hedeflenmiştir.

Kaspiyan Group tarafından yapılmış olan Address Tuzla konut projesi 6052 metrekarelik bir alana inşa edilmiştir. Evlere ve çalışma ofislerine uygun alanlar proje içerisinde belirlenmiştir. Ayrıca ev sahiplerinin ve misafirlerinin araçlarını rahatça park edebilmesi adına otopark dahi düşünülmüştür. Proje içerisinde 82 araçlık bir otopark da yer almaktadır. Arabası olan kişiler buraya araçlarını sorunsuz şekilde park edebilmektedir.

Address Tuzla Konut Projesi kiralık dükkan fiyatları

Kaspiyan Group’un yapmış olduğu tuzla konut projesi bölgedeki önemli lokasyonlara oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak Address Tuzla projesi Tuzla Marina lokasyonuna 5 dakika yürüme mesafesinde yer almaktadır. Buna ek olarak Sabiha Gökçen Havalimanı’na da araçla 20 dakikada olduğunu unutmamalısınız.

Ayrıca Anadolu Yakası’ndaki diğer önemli bölgelere ulaşabilmeniz adına çevre yolu bağlantıları ve diğer alternatif yollar da yine bu projenin geçiş güzergahı üzerindedir. Bundan dolayı bir yerden bir yere ulaşmak son derece kolaydır. Bunun için ise Kaspiyan Group’un yapmış olduğu Address Tuzla konut projesi nden ev satın almanız yeterli olacaktır.

Cazip fiyatlar ve diğer olanaklardan haberdar olmak için hemen tuzla satılık daire web sistemizi incelemelisiniz. Böylece projenin size ne kadar uygun olduğunu daha rahat bir biçimde anlayacaksınız. Bu arada bütçenize uygun bir ev satın alacağınızı da bilmenizde fayda vardır. Sonuç olarak siz de Kaspiyan Group sayesinde ev sahibi olmanın ayrıcalığını yaşamış olacaksınız.Randevu talepleriniz için Concept Gayrimenkul Danışmanlık 'ı aramanız yeterlidir.