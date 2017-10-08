Adı yetti % 15,6 oy alıyor

Panaliz Araştırma 18-27 Eylül tarihleri arasında İzmir genelinde % 95 güven aralığı % 2 hata payı ile 2399 gözlem birimiyle bir siyasi gündem araştırması gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre, Meral Akşener'in partisinin adı, teşkilatı bilinmeden İzmir'de oy oranı yüzde 15,6 çıktı

Kantitatif Araştırma tekniklerinden Computer Aided Telephone Interview CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi ) tekniği kullanılarak gerçekleştirilen araştırma, önümüzdeki dönemde İzmir siyasetinde taşların yerinden oynayacağını, ezberleri bozacak gelişmeler yaşanacağını gösteriyor. Cinsiyet, 'son genel seçimde oy verilen parti', ilçe ve kır-kent kotasının uygulandığı araştırmaya göre; Seçmenler tarafından henüz ismi, amblemi ve kurucuları dahi bilinmeyen, 'Meral Akşener'in kuracağı yeni parti' olarak tanınan, Akşener'in lideri olacağı parti, bu pazar bir genel seçim olması durumunda % 15,6'lık bir oy oranına ulaşıyor. Kararsızlar dağıtılmadan ulaşılan sonuçlara göre yeni parti ağırlıklı olarak CHP ve MHP seçmeninden oy alıyor. AKP, İzmir'de yeni kurulacak partiden CHP ve MHP'ye göre nispeten daha az etkileniyor.Kararsızlar % 18,5 gibi ciddi bir orana sahip. Seçime uzun bir zaman olduğu düşünüldüğünde normal karşılanabilecek bir oran. Bu oran diğer araştırma firmalarının yaptığı gibi, alınan oylar oranında eşit olarak dağıtılıp, farklı sonuçlara ulaşılabilir. Oysa seçime daha az bir süre kala ve kararsızların oranı düşmeden yapılan bir dağılım yanıltıcı sonuçlar verebilir. O nedenle bu çalışmada kararsızlar dağıtılmamıştır.Yerel seçimlerde, İzmir'de şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkabilir. Genel seçimlerden farklı olarak, adayların seçmen tercihleri konusunda daha belirleyici olduğu yerel seçimlerde, kararsızlar dağıtılmadan alınan sonuçlara göre CHP ve AKP arasındaki makas daralıyor. Hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçları hem de bazıları dışında ilçelerde CHP için sürprizlerin yaşanacağı 'bugün' ölçüldüğünde ortaya çıkıyor. Henüz adayların belli olmaması ve seçime uzun bir zaman olması nedeniyle, kararsızların oranı genel seçimle ilgili aldığımız yanıtlardan çok daha yüksek bir orana ulaşmıştır.