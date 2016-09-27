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    • Adil Öksüz gözaltındayken telefonla konuşmuş

    FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün gözaltında bulunduğu sırada cep telefonunu kullandığı ve çeşitli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı

    24 Eylül 2016 Cumartesi 09:44
    Adil Öksüz gözaltındayken telefonla konuşmuş
    15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncılar Üssü yakınlarında yakalanan, FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün, Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında bulunduğu sırada cep telefonunu kullanabildiği, görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

    Öksüz'ün gözaltında bulunduğu 17 Temmuz günü 3 tane telefon görüşmesi yaptığı Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışmalar Müdürü Hasan Balcı tutuklandı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz, darbe girişiminin sabahı 16 Temmuz günü sabah saatlerinde darbenin yönetildiği merkezlerden biri olan Akıncılar Hava Üssü'nde yakalanarak, Kazan İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Dosyadaki bilgilere göre Öksüz, 18 Temmuz günü savcılık ve hakimlik sorgusu için Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.

    GÖZALTINDAYKEN TELEFONU KULLANABİLMİŞ

    Öksüz, serbest kaldıktan sonra kayıplara karışmasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturmada çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Öksüz'ün, gözaltında bulunduğu 17 Temmuz günü kendisine ait cep telefonuyla saat 15.15, 15.20 ve 15.25'te Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışmalar Müdürü Hasan Balcı ile telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi.

    SERBEST KALDI

    Ayrıca Öksüz'ün geçen Nisan ve Mayıs aylarında Sakarya Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr Recep Kaymakcan ile iki kez telefon görüşmesi tespit edildi. 5 Eylül'de gözaltına alınan ve dün adliyeye sevkedilen Kaymakcan adli kontrolle bırakıldı. Balcı ise tutuklandı. Balcı, savcılıkta Adil Öksüz'ü tanımadığını, telefoın görüşmelerini kendisini tanımadığı bir numaradan arayan gözaltındaki astsubayın oğluyla yaptığını iddia etti.
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