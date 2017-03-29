Adil Öksüz iddianamesinde şok ayrıntı! ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı

15 Temmuz firarisi Adil Öksüz ile ilgili iddianame şok bir gerçek ortaya çıktı

15 Temmuz firarisi Adil Öksüz ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, Öksüz'ün darbe girişimi nden 6 gün sonra ABD Konsolosluğu tarafından arandığı ortaya çıktı.



ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Başkonsolosluğu'nun 21 Temmuz'da Adil Öksüz'ü aradığına dair kayıt olduğunu açıkladı.Savcılıktan yapılan açıklamada, "21.07.2016 tarihinde saat 10.22'de ABD Başkonsolosluğu adına kayıtlı numaradan Adil Öksüz'ün cep telefonunun arandığına dair kayıt var." denildi.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği, Adil Öksüz ile telefon konuşması iddialarına ilişkin "O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'nin Türkiye Temsilciliği'ni arayarak, Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık" dedi.ABD Büyükelçiliği, 15 Temmuz firarisi Adil Öksüz'ün, darbe girişiminden 6 gün sonra ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na kayıtlı numaradan aranmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Büyükelçilik, Adil Öksüz'ün vize iptali bilgisinin verilmek için arandığını açıkladı.ABD Büyükelçiliği'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duyurulan açıklaması şöyle:"Amerikan-Türk emniyet güçleri arasındaki yakın işbirliğinin doğrudan sonucu olarak, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Adil Öksüz adına kayıtlı bir numaraya 21 Temmuz 2016 tarihinde bir çağrı gerçekleştirilmiştir. O gün (21 Temmuz) Emniyet Genel Müdürlüğü, ABD'nin Türkiye Temsilciliği'ni arayarak, Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçmasını engelleme konusunda yardım talebinde bulunmuştur. Bunun arkasından Öksüz'ün vizesini iptal ettik ve ABD yasaları gereğince Öksüz'ü arayarak kendisini bu iptal konusunda bilgilendirmeye çalıştık. ABD Başkonsolosluğu'nun, şüphe uyandırmaktan çok uzak olan bu çağrısı, darbe girişiminin ardından ABD ve Türk emniyet güçlerinin yakın işbirliğini sergilemektedir"