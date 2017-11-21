Adil Öksüz'le ilgili yeni gelişme!

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu ileri sürülen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.
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