Adil Öksüz'le ilgili yeni gelişme!

Almanya'da olduğu ileri sürülen firari FETÖ'cü Adil Öksüz için iade talepnamesi hazırlandı

Adil Öksüz'le ilgili yeni gelişme!

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Almanya'da olduğu ileri sürülen FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

Etiketler; #almanya #adil öksüz
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