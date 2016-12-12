Adil Öksüz'ün kardeşinden ilginç başvuru!

Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün hava kuvvetleri imamı olduğu iddiasıyla aranan Adil Öksüz'ün cezaevinde tutuklu bulunan 44 yaşındaki akademisyen kardeşi Ahmet Öksüz, soyadını değiştirmek için dava açtı

Örgütün hava kuvvetleri imamı olarak her yerde aranan Adil Öksüz'ün Karabük Üniversitesi'nde görevli kardeşi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında üniversite yönetimi tarafından açığa alındıktan sonra hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Doç. Dr. Öksüz, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Ahmet Öksüz, soyadını değiştirmek için avukatı aracılığıyla dava açtı. Karabük Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Öksüz, soyadını 'Berrak' olarak değiştirmek için talepte bulundu.

