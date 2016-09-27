15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbenin merkezi Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in kurmaylarından Adil Öksüz hakkında 2015'te örgütün Mahrem İmamları'ndan birisi olduğuna ilişkin ifade verildiği ortaya çıktı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ifade veren bir tanığın Adil Öksüz'ün direkt Fetullah Gülen'e bağlı mahrem hizmetler imamlığında çalıştığını belirterek "Adil Öksüz Deniz Kuvvetleri imamlığı yapmıştır" dediği anlaşıldı. Bu ifadeye rağmen Adil Öksüz hakkındaki kaydı savcılığa kim ya da kimlerin intikal ettirmediği araştırılıyor.



ÖKSÜZ'ÜN ADINI VERMİŞ



9 Ocak 2015'te Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden ve FETÖ içinde daha önce bulunduğunu belirten bir tanık ifade verdi. Yapı ile ilgili çeşitli isimleri zikreden ve ismini gizli tuttuğumuz Tanık, direkt Fetullah Gülen'e bağlı olarak çalışan "Mahrem İmamlar" olarak adlandırılan kişilere ilişkin de itiraflarda bulundu.



FETÖ içinde "Kainat imamlığına" bağlı "Mahrem Hizmetler Ünitesi" yer aldığını kaydeden söz konusu Tanık, TSK'nın başında Mustafa Özcan'a bağlı imam bulunduğunu kaydetti. Tanık, ifadesinde "Mahrem Hizmetler"den sorumlu imamlardan birisinin de Adil Öksüz olduğunu Öksüz'ü en son Deniz Kuvvetleri'nden sorumlu imam olarak tanıdığını kaydetti. Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri'nden sorumlu imamlık görevinden önce Deniz Kuvvetleri imamlığı yaptığı anlaşıldı. Tanığın bu bilgileri Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü kayıtlarına girdi. Terörle Daire Başkanlığı kayıtlarına alındığı da kaydedildi.



O dönem kimse Adil Öksüz'ü tanımıyordu. Fakat ifadede adı verilen Adil Öksüz, 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nde yakalandı. Adil Öksüz'ü tutuklamaya sevk den savcı Cihan Ergün, Öksüz'ün dosyasına hiçbir delil konmadığını açıklamıştı.



KİMİN KORUDUĞU ARAŞTIRILIYOR



Adil Öksüz'ün FETÖ'nün kurmay ekibi olarak bilinen Mahrem İmamlar'dan birisi olduğuna ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde kaydı olmasına rağmen Öksüz hakkındaki bu kaydın neden savcılığa intikal ettirilmediği bilinmiyor. Adil Öksüz'ün skandal şekilde serbest bırakılması ile ilgili usulsüzlükleri inceleyen HSYK müfettişinin bu skandalı da araştırdığı öğrenildi. (Sabah)



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