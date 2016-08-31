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    • Adil Öksüz'ün kayınvalidesi yeniden gözaltına alındı

    FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' Yrd.Doç. Dr. Adil Öksüz’ün Sakarya’nın Akyazı İlçesi’nde oturan kayınvalidesi Hatice Yıldırım yeniden gözaltına alındı

    31 Ağustos 2016 Çarşamba 11:09
    Adil Öksüz'ün kayınvalidesi yeniden gözaltına alındı
    15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Akıncı Hava Üssü’nde yakalanan Yrd.Doç.Dr. Adil Öksüz sevk edildiği adliyede serbest bırakılması sonrasında Sakarya’nın Akyazı İlçesi’nde bulunan kayınpederi Cevat Yıldırım’ın yanına geldikten sonra kayıplara karıştı. Adil Öksüz ile ilgili soruşturma devam ederken, kayınpederi Cevat Yıldırım ile eşi Hatice Yıldırım ilk kez 11 Ağustos'ta gözaltına alınıp sevk edildikleri mahkemece Cevat Yıldırım adli kontrol ile eşi ise mahkemeden serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet Savcısı'nın karara itirazı sonrasında Cevat Yıldırım 13 Ağustos tarihinde tutuklandı.

    Bu tutuklama sonrasında serbest kalan Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım dün akşam Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından soruşturma kapsamında ikinci kez gözaltına alındı. Adapazarına getirilen Hatice Yıldırım yeniden sorguya alındı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Adil öksüz, Adil öksüz Kayınvalide, Fetö

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