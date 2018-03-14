Adli Tıp önünde kahreden görüntü!

İran’da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanırken cenazeler tek tek ailelere teslim edilmeye başlandı. Adli Tıp önünde cenazeleri teslim alan ailelerin gözyaşlarına boğulduğu görülürken cenazelerin getirildiği tabutların görüntüsü yürek yaktı

İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden 10'unun cenazesi İstanbul'a getirildi. İran Adli Tıp Kurumu, pazar günü İran hava sahasında düşen Türk jetindeki kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesinin kayıp olduğunu iddia etmişti. Pilotun cenazesi ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Mina Başaran'ın cenazesini almaya gelen nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Gezer'in bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, ölenlerin diğer yakınları da havalimanına akın etti.



İran Adli Tıp Kurumu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yapılan gerekli tahlillerin ardından kuruma teslim edilen 11 cenazeden birinin aslında diğer kişilere ait parçalar olduğu tespit edildi ve bir kişi hâlâ kayıptır" iddiasına yer verilmişti.



Açıklamada kazazedelerin Türkiye’deki birinci dereceden aile fertlerinden de numuneler alınarak İran’a gönderildiği bildirilmiş, kimliği tespit edilen 10 yolcunun ismini şu şekilde duyurulmuştu:



Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli, Zeynep Coşkun, Melike Kuvvet, Eda Uslu...



KAHREDEN DAKİKALAR CENAZELER TESLİM EDİLİYOR



İran'da düşen jette hayatını kaybeden 10 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı. Cenazeler tek tek ailelere teslim edilmeye başlanırken adli tıp önünde duygusal anlar yaşandı. Cenazeleri teslim alan ailelerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.



MİNA BAŞARAN'IN CENAZESİNİ ALMAYA NİŞANLISI GELDİ



Mina Başaran'ın cenazesini almaya gelen nişanlısı Murat Gezer, Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Gezer'in bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, ölenlerin diğer yakınları da havalimanına akın etti.