30 Eylül 2016 Cuma
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    • Adliyelerde operasyon: 87 gözaltı kararı var

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürüttüğü FETÖ /PDY soruşturması kapsamında 87 adliye personeli hakkında gözaltı kararı verdi

    30 Eylül 2016 Cuma 11:16
    Adliyelerde operasyon: 87 gözaltı kararı var
    Gözaltı kararının ardından harekete geçen polis, İstanbul Adalet Sarayı ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde arama ve gözaltı işlemi uyguladı. Katip, mübaşir ve kalem müdürlerinin odalarında arama yapan polis, gözaltına aldığı adliye personelini Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. 

    CEZAEVLERİNDE OPERASYON

    Yine başsavcılığın talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Silivri Cezaevi, Anadolu Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü, Metris Kapalı Cezaevi, Bakırköy Kapalı Cezaevi ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'nde operasyon düzenleniyor. Aralarında infaz koruma memuru, sosyolog ve pedagogların bulunduğu 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde aramaların devam ettiği belirtildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Adliye Operasyon, Cezaevi Operasyon, Fetö Operasyon

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