

CEZAEVLERİNDE OPERASYON





Haber Kaynağı: DHA

Gözaltı kararının ardından harekete geçen polis, İstanbul Adalet Sarayı ve Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde arama ve gözaltı işlemi uyguladı. Katip, mübaşir ve kalem müdürlerinin odalarında arama yapan polis, gözaltına aldığı adliye personelini Vatan'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.Yine başsavcılığın talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Silivri Cezaevi, Anadolu Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü, Metris Kapalı Cezaevi, Bakırköy Kapalı Cezaevi ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'nde operasyon düzenleniyor. Aralarında infaz koruma memuru, sosyolog ve pedagogların bulunduğu 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde aramaların devam ettiği belirtildi.