Adliyeye giden HDP'li vekil gözaltına alındı

HDP Diyarbakır milletvekili Ziya Pir, hakkında açılan bir soruşturmada verilen "zorla getirilme" kararı üzerine gözaltına alındı

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı ve de yürürlüğe girdi. Bunun üzerine hakkında soruşturma bulunan milletvekilleri ifade için mahkemeye çağrılmaya başlandı.



Bu uygulama kapsamında bir duruşmayı izlemek için adliyeye giden HDP'li milletvekili Ziya Pir gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ifade vermesi konusunda HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'e tebligatta bulundu. Ancak Pir, ifade vermeye gitmedi. Bunun üzerine Pir için 'zorla getirme' kararı çıkartıldı. Bu karara dayanarak Pir gözaltına alındı.



Pir sorgusunun ardından ise serbest bırakıldı.



