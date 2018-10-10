Adnan Oktar davasında ikinci dalga

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru gözaltına alındı

Adnan Oktar davasında ikinci dalga
10 Ekim 2018 Çarşamba 09:41

Bilim Araştırma Vakfı eski başkanı olan ve Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı olarak bilinen Tarkan Yavaş'ın, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan arandığı belirtilmişti. Adnan Oktar soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru gözaltına alındı.

OKTAR'IN İKİ NUMARALI ADAMI GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar yapısına yönelik bu sabah ikinci dalga operasyon başlattı. Grubun firari üyelerinden Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile bunlara yardım ve yataklık yapıp saklayan 7 firari şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adnan oktar #adnan oktar davası #kedicikler
Önceki Haber
Kayıp gazeteci ile ilgili şok iddia: Öldürüldü, parçalandı!
Sonraki Haber
Demokraside sınıfta kaldık!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.