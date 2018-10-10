Adnan Oktar davasında ikinci dalga

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru gözaltına alındı

Bilim Araştırma Vakfı eski başkanı olan ve Adnan Oktar'ın iki numaralı adamı olarak bilinen Tarkan Yavaş'ın, küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan arandığı belirtilmişti. Adnan Oktar soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru gözaltına alındı.

OKTAR'IN İKİ NUMARALI ADAMI GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar yapısına yönelik bu sabah ikinci dalga operasyon başlattı. Grubun firari üyelerinden Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile bunlara yardım ve yataklık yapıp saklayan 7 firari şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.