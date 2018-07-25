Adnan Oktar'ın evinden çıkan silahlar şaşırttı!

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda basılan evlerde ele geçirilen silah ve mühimmat Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonlarda basılan evlerde ele geçirilen silah ve mühimmat Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonda 73 tabanca ile 23 tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Sergilenen cephanelik içinde uzun namlulu tüfekler, tabancalar, çeşitli marka ve boyutlardaki tüfeklerin yanı sıra Oktar'ın yüzlerce tabancası bulunuyor.