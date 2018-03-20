Adnan Oktar'ın gözde kediciği her şeyi anlattı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Ceylan Özgül, Instagram'dan bomba itiraflarda bulundu. Özgül, "Doktor muayenesine bile tek başına gidemiyoruz." diyerek ne var ne yoksa anlattı

Yaptığı her hareketle, söylediği her sözle olay yaratan Adnan Oktar, bu kez de bir kaçış iddiasıyla ilgili gündeme geldi. Adnan Oktar'ın en bilinen "kediciklerinden" Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanından ayağında terlik ve pijamalarıyla kaçtığını iddia etti.



Adnan Oktar'ın yanından kaçtığını söyleyen Ceylan Özgül, Instagram hesabından da dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Özgül, "20 yılda bir kez bile mahalle bakkalını görmeyen, eczaneden ilaçlarını kendisi alamayan, yıllar önce değişen Türk Lirası'nı tanımayan, doktor muayenesinde bile tek başına bırakılmayan kişi özgür müdür?" dedi.





"SAÇIMIZIN MODELİNE KADAR KARAR VERİYORLAR"



Özgül açıklamalarına şöyle devam etti: "Bir insan saçının modelinden kilosuna kadar başkası karar veriyorsa ne yiyeceğinizden ne okuyacağınıza kadar başkası karar veriyorsa bu nasıl özgürlük anlayışı? Size sorulan sorulara 'Ben özgür irademle buradayım' diye cevap vermek özgürlük değildir."