Adnan Oktar ve kediciklerine operasyon

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar'a ve örgütüne yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyonda 106'sı kadın 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Oktar'a yöneltilen suçlamalar arasında 'çocukların cinsel istismarından, askeri casusluğa' kadar birçok madde bulunuyor. Operasyon genişletilerek devam ediyor.

İstanbul Polisi Adnan Hoca olarak bilimen Adnan Oktar ve kediciklerinin de aralarında bulunduğu 106’sı kadın 235 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Oktar'ın Üsküdar'daki lüks villasında yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerle ilgili dosyada “Siyasi ve askeri casusuluk” ile “Reşit olmayanla cinsel ilişki” suçlamalarının da bulunduğu 31 ayrı suç maddesinin bulunması dikkat çekti.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla sabah saatlerinde başlatılan operasyona Adnan Oktar ve kedicikleri olarak bilinen bazı kadınlarında aralarında bulunduğu 235 kişinin yakalanması polis ekipleri harekete geçti. Istanbul ve 4 ayrı ilde başlayan operasyona Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği çalışmada, ekipler Adnan Oktar’ın Üsküdar Çengelköy’deki evine de gitti. Oktar ve bazı şüphelilerin yakalandığı diğer şüphelilerin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, şüpheliler hakkında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” “Çocukların cinsel istismarı” “Cinsel saldırı” “Reşit olmayanla cinsel ilişki” “Çocuğun kaçırılması veya alıkonulması” “Cinsel taciz” “Şantaj” “Dini inanç ve ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık” “Suçtan kaynaklı mal varlığını aklama” “Özel hayatın gizliliğini ihlal” “Resmi belgede sahtecilik” “Terörle mücadele kanununa muhalefet” “Tehdit” “cebir” “iftira” “Halkı askerlikten soğutma” “Hakaret” “Suç uydurma” “Yalan tanıklık” “Nitelikli dolandırıcılık” “Kaçakçılık kanununa muhalefet” “Rüşvet”, “Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi” “eziyet” “Kişisel verilerin kaydedilmesi” “Siyasi hakların kullanılmasını engelleme” Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet” suçlamaları yöneltildi. Şüpheliler hakkında yöneltilen bir diğer suçlamanın ise siyasi ve askeri casusluk olduğu belirtildi.