Adnan Oktar ve kediciklerine RTÜK neden bir şey yapmıyor?

'Kedicik'leri ile ünlü Adnan Oktar'ın programlarının neden hala rahat bir şekilde yayınlandığı merak konusu olmuştu. Oktar'a ceza verilememesinin nedeni ortaya çıktı

Adnan Oktar ve kediciklerine RTÜK neden bir şey yapmıyor?

Adnan Oktar'ın dini içerikli olduğunu iddia ettiği yayınları toplumda tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili RTÜK'e yüzlerce şikayet iletildi. Ancak Adnan Oktar ve kediciklerine bugüne kadar hiçbir yasak uygulanmadı. RTÜK'ün bu programlara neden ceza vermediği ise ortaya çıktı.

Yapılan açıklamaya göre son iki buçuk aylık dönemde 444 şikayet alan program, A9 isimli televizyon kanalından değil, YouTube ve sosyal medya üzerinden yayın yapıyor. İnternet ortamında üretilen içerikler, A9 logosu ile yayınlanıyor. İnternet ortamına yönelik denetimler ise RTÜK'ün kontrolünde değil. Bu yüzden RTÜK bu programa yaptırım uygulayamıyor.

Vatandaşlar ise durumdan şikayetçi. Vatandaşların en çok "genel ahlak, manevi değerler ile ailenin korunması ilkesine aykırılık" gerekçesi ile bu programın şikayet ettiği öğrenildi.

Etiketler; #adnan oktar #kedicikler
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