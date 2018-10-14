AFAD ekibi, oğlağı kayaların arasından kurtardı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kayaların arasına düşen oğlak, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı

AFAD ekibi, oğlağı kayaların arasından kurtardı
14 Ekim 2018 Pazar 12:39

Bezendi Köyü Özpöküt Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın keçi yavrusu, dağlık alanda otlanırken kayalıkların arasına düştü.

Sahibi kendi çabalarıyla oğlağı kurtaramayınca Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat boyunca 3 metre derinlikteki oğlağı kurtarmak için kayada hilti yardımıyla kontrollü kırma işlemi yaptı.

Yeterli genişliğe ulaşılmasının ardından ekipler, oğlağı kement yardımıyla düştüğü yerden alarak sahibine teslim etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #afad #oğlak #kaya #ekip #kurtardı #gümüşhane #Kelkit
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