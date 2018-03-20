Afrin'den teröristlerden geriye bu manzara kaldı!

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yapıların hasar almaması için gösterdiği hassasiyete karşın YPG/PKK büyük tahribata yol açtı. Teröristlerin, bina ve dükkanlar arasında geçiş sağlamak için duvarlara büyük delikler açarak geniş çaplı maddi hasar verdiği görüldü. Kaçan YPG/PKK'lılardan geriye yaktıkları toplu taşıma ve çöp toplama araçları ile iş makinelerin kaldı

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Afrin'de, YPG/PKK'dan geriye çok sayıda tahrip edilmiş yapı ve araçlar kaldı.
 
AA'nın görüntülediği Afrin ilçe merkezi ile Racu belde merkezinde çok  sayıda bina ve dükkanda, teröristlerin duvarlara içlerinden geçebileceği  genişlikte açtığı delikler bulunuyor.
YPG/PKK, bölge halkını savunma adı altında yaptığı tahribatla  sivillere ait pek çok bina ve dükkanının duvarını yıktı.
 
Duvarlarında gedikler oluşan dükkanlar kullanılamaz durumda.
 
Öte yandan teröristler, yapılara büyük maddi hasar vermelerine karşın,  Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karşısında meskun  mahal savaşına girmeye cesaret edemediği için bu deliklerin çoğunu kullanamadan  kaçtı.
 
Teröristler kent merkezini terk ederken toplu taşıma, çöp toplama ve  yol yapımında kullanılan araçları da yaktı. Çok sayıda aracın bir arada yakılarak  tahrip edildiği park yerinde, mazot artıklarının yanmaya devam ettiği görüldü.
 
ÖSO komutanlarından Ebu Muhammed, teröristlerin sözde belediye  meclisine ait araçları ve bazı dükkanları kaçmadan önce yaktığını söyledi.
 
TSK'nın Afrin ilçe merkezine girmeden önce İHA'larla kaydettiği  görüntülerde örgütün birçok araç, bina ve dükkanı yaktığı kanıtlanmıştı.
 
Terör örgütünün, Afrin merkezinden çekilirken bombayla tuzakladığı  yapılarda meydana gelen patlama sonucu da bazı binalar çökmüş ve içlerindeki  siviller hayatını kaybetmişti.
 
Gerek kent merkezi gerek beldelerde örgütün mayın ve el yapımı  patlayıcılarla çok sayıda tuzaklama yaptığı biliniyor.
 
Binalardaki tuzaklamalar, evlerine dönmek isteyen siviller için de  büyük endişe kaynağı oluşturuyor.
 
Ayrıca, ilçe merkezinin çevresinde, teröristler tarafından  kilometrelerce uzunlukta kazılmış hendekler ve toprak yığınlarından oluşturulmuş  setler bulunuyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #afrin #zeytin dalı #terör
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