Afrin'den yine acı haber!

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada bugün tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi ile bir askerin şehit olduğunu açıkladı

Afrin'den yine acı haber!

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. TSK açıklamasında şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #zeytin dalı şehit #şehit
Önceki Haber
Yol çöktü, kamyonun sürücüsü atlayarak kurtuldu
Sonraki Haber
Üzerine televizyon düşen çocuk öldü!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.