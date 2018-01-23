Afrin'e giden askerlere duygu dolu uğurlama!

Hatay Kırıkhan Yalankoz mevkiindeki sınır karakolundan Afrin'e giden komando birliği komutanları, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından uğurladı. Operasyona bölgesine giden bir askerin, "Düğüne gidiyoruz biz" demesi duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu

Afrin'e giden askerlere duygu dolu uğurlama!

Afrin'de çatışma bölgesine giden askerler askeri araçlara binerken, yoldan geçen araçların sürücüleri korna çaldı. Bazı vatandaşlar bayrak açarken bazıları da alkışlarla askerleri uğurladı. Operasyon bölgesine giden bir asker, "Düğüne gidiyoruz biz" demesi çevrede bulunanları duygulandırdı. Helallik alan askerler, birbirlerine ve komutanlarına sarıldı. Askerlerin araçlara binmesinden sonra, araçlar Afrin'e doğru hareket etti.






Kaynak: DHA
Etiketler; #afrin #afrin asker
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