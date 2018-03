Afrin'in yüzde 60'ı temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin kuzey batısındaki Afrin bölgesinin yüzde 60’lık kısmı teröristlerden temizlendi. Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte ilerleyişini sürdüren TSK birliklerinin beklenenden daha kısa sürede, kırsalını teröristlerden arındırarak Afrin merkezini kuşatacağı kaydedildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen 20 Ocak’ta Türkiye sınırındaki Afrin bölgesini teröristlerden temizleyerek hudut güvenliğinin sağlanması amacıyla Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında havadan ve karadan ateş altına alınan Afrin kırsalındaki terör hedefleri çatışmaların ardından TSK denetimine girdi. Zorlu arazi yapısı ve mevsim şartlarına karşın kararlı şekilde terörle mücadele eden TSK birlikleri, aradan geçen süre içerisinde hızlı ilerleyişle birçok bölgede kontrolü ele geçirdi.



6 BELDEDEN 5’İ ALINDI



Sınırını güvenli hale getirmek isteyen ve Suriye topraklarında kış koşullarına rağmen ilerleyişini sürdüren TSK birlikleri Afrin’in 6 beldesinden 5’ini ele geçirdi. Cinderes, Raco, Şeran, Bülbül ve Şeyh Hadid’i çatışmaların ardından teröristlerden arındıran TSK birlikleri şimdi son belde olan Mabadlı’yı da PYD/PKK teröründen kurtarmayı hedefliyor. TSK birlikleri teröristlerden arındırdığı belde merkezlerinde şimdi meskun mahal operasyonu tecrübesine sahip birlikleri ile tuzaklanmış patlayıcı imhasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.



YÜZDE 60’INDA KONTROL SAĞLANDI



Belde merkezlerinde kontrolü sağlayan TSK birlikleri aynı zamanda 300’ü aşkın köyün bulunduğu Afrin kırsalında 150’den fazla yerleşim alanını ile stratejik öneme sahip noktayı da teröristlerden temizledi. Şu anda Afrin kırsalının yüzde 60’ında kontrolü sağlayan TSK güçleri, kalan köylerde de kısa süre içerisinde terör tehdidini sonlandıracak.



YENİ HEDEF MABADLI BELDESİ



Kuzey, doğu ve batı cephelerinde stratejik noktadaki köylerde ilerleyişini sürdüren TSK’nın yeni hedefi kalan son belde olan Mabadlı’yı teröristlerden temizlemek. Mabadlı’nın teröristlerden temizlenmesi ile bir anlamda Afrin’e giden yolda önü tamamen açılacak olan TSK birlikleri, daha hızlı ilerlemeye başlayacak. TSK birliklerinin beklenenden daha hızlı ilerleyiş kaydederek kısa süre içerisinde ulaşarak Afrin’i kuşatacağı bildirildi.



ASKERİN MORALİ YERİNDE



Güvenlik kaynakları son derece başarılı ilerleyen ve her adımında ayrı bir başarı hikayesi olarak yorumladığı Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlerin moralinin yerinde olduğunu bildirdi. Operasyona katılan askerlerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti. Yetkililer, operasyona katılan birliklerin Türkiye’den aldıkları haberler ve destek ile güç bulduğunu ve teröristle mücadelenin bu şekilde daha kolay ilerlediğini ifade etti.



ASKERİN TEK İSTEĞİ TAŞINABİLİR ŞARJ ALETİ



Öte yandan sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren askerlerin tek isteği ise Türkiye halkının kendilerine yönelik desteğini sürdürmesi. Özellikle mevsim şartlarından dolayı Türkiye’nin sınır hattına her türlü ihtiyaç malzemesi gönderdiğini öğrendiklerini ve çok duygulandıklarını anlatan askerler, “Bizlere ulaştırılması için Türkiye’nin çeşitli illerinden her türlü malzemenin sınıra gönderildiğini öğreniyoruz. Sık sık komutanlarımız da bu malzemeleri bizlere ulaştırıyor. Alınca çok mutlu oluyor ve böyle bir milletin ferdi olup, mücadele ettiğimiz için gurur duyuyoruz. Ancak, bizim kıyafet ve gıda gibi tüm ihtiyaçlarımız zaten karşılanıyor” dedi.



Askerler, sınır ötesinde en çok ihtiyaç duydukları malzemenin ise iletişim sağladıkları cep telefonlarını şarj edebilecekleri taşınabilir şarj aleti olduğunu kaydetti.