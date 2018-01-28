Afrin şehidi uzman çavuşu, son yolcuğuna binlerce kişi uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan uzman çavuş Ali Gümüş (27), memleketi Mersin'in Mut ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı

Helikopterle Mut'a getirilen şehit uzman çavuş Ali Gümüş'ün cenazesi, Şehir Stadı'ndan alınarak Cumhuriyet Mahallesi’ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, törenin yapıldığı Meydan Mahallesi'ndeki Eyüp Kahraman Camii'ne götürüldü. Törene Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, kent milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile binlerce kişi katıldı. Törene katılanlar, şehidin annesi Münevver, babası Mükremin, 7 aylık hamile eşi Hanife ile ağabeyi Erkan Gümüş'ü teselli etmeye çalıştı. Gözyaşı döken şehit annesi Münevver ile acılı eşi Hanife Gümüş'ü, görevli askerler yalnız bırakmadı. Törende, şehidin ağabeyi de Bakan Elvan'a sarılarak gözyaşı döktü.



İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı. Şehidin cenazesi daha sonra ilçe şehitliğine götürülerek toprağa verildi.

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