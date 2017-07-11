Afşin'e şehit ateşi düştü

Kütahya'da dün gece meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma er 22 yaşındaki Çınar Taş'ın Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü

Afşin'e şehit ateşi düştü

Kaşanlı Mahallesi'nde oturan Atakan ve Fatma Taş çiftine, 3 çocuklarının en büyüğü olan Çınar Taş'ın acı haberini askeri yetkililer verdi. Gözyaşlarına boğulan acılı aileyi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları da Türk bayrağı asılı olan eve akın ederek taziye dileklerinde bulundu.

Şehit jandarma er Çınar Taş'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.




 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şehit #kütahya
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