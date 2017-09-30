Afyonkarahisar'a şehit acısı düştü!

Uzman çavuş Ramazan Bağlan'ın şehit olduğu haberini, Sinanpaşa İlçesi Kırka Beldesi'nde oturan ailesine Sinanpaşa Kaymakam Vekili Kerem Türker, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve askeri erkan verdi. Acı haberi alan baba İsmail ve anne Hüsna Bağlan, gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 1 kız çocuğu babası olan Ramazan Bağlan'ın babaevi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları gözyaşı dökerken, sağlık ekipleri de evde hazır bekletildi.
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