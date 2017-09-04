Ağaca çarpan minibüsün şoförü öldü

Ağaca çarpan minibüsün şoförü öldü
Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Eğrikavak Mahallesi girişindeki Koçak Mevkii'nde meydana geldi. Efeler- Eğrikavak hattında çalışan yolcu minibüsü şoförü, evli ve iki çocuk babası Uğur Nergis, kullandığı 09 M 0152 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Nergis, araçta sıkıştı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nergis'in öldüğü belirlendi. Nergis'in cesedi, Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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