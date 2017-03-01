Ağrı Belediye Başkanı Sakık görevden alındı

Ağrı'nın belediye başkanlığı görevini yürüten DBP'li Sırrı Sakık'ın görevden alındığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevine son verilen Sakık'ın yerine ise Ağrı Valisi atandı. Kayyum olarak atanan Vali Musa Işın, bundan sonra belediye başkanlığı yapacak.



Sakık, 3 yıl önce seçilerek Ağrı Belediye Başkanı olmuştu. 7 Haziran seçimleri öncesi HDP'nin düzenlediği bir mitinge katılan Sakık, burada da bir konuşma yapmıştı. Konuşma sonrası Sakık hakkında 'Türk milletini aşağılamak' ve 'örgüt propagandası yapmak' suçu ile soruşturma başlatılmıştı. Sakık hakkında açılan davada da 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.



Görevden alınan Sakık'ın il dışında bulunduğu ve kayyum kararı sonrası polisin belediyeye giderek giriş-çıkışlarda arama yaptığı öğrenildi.



Şimdi Vali Musa Işın'ın belediye başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor.



Öte yandan Ağrı Belediye Meclisi'nde 17 DBP'li üye olduğu öğrenildi. Bu üyelerden ise Ömer Polat, Fehim Çetinkaya, Gülsüm Demir, Kutbettin Tosun, Murat Aydemir ve Burhan Taşdemir görevinden alındı.