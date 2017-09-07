Ağrı'da hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 4 yaralı

AĞRI’nın Eleşkirt İlçesinde meydan gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Ağrı'da hafif ticari araç takla attı: 3 ölü, 4 yaralı
Kaza, saat 05.30 sıralarında Eleşkirt ilçesine bağlı Sarıcan köyü çıkışında meydana geldi. Ağrı'dan Erzurum istikametine gitmekte olan 29 yaşındaki Mesut Gözcü yönetimindeki 06 DM 8729 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin araç garajına çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan Talha Gözcü (2), Neslihan Gözcü (28) ve Medine Çelik (46) hayatını kaybetti. Yaralanan Mesut Gözcü, Mazlum Gözcü, Berat Gözcü ve Yasin Çelik ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumu ağır olan 2 yaralı ise Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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