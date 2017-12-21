Ağrı'da kaza: 3 kişi öldü, 11 yaralı

Ağrı'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Ağrı'da kaza: 3 kişi öldü, 11 yaralı

Sürücüleri henüz belirlenemeyen İran plakalı tır ile 04 AC 052 plakalı minibüs, buzlanma ve sisin etkili olduğu Ağrı-Erzurum karayolu Aslan Gazi köyü mevkisinde çarpıştı. Kaza sonrası minibüs şarampole devrildi.

Kazayı gören 27 VN 839 plakalı minibüsün sürücüsü de kaza yapan araçlara çarpmamak için refüje çıktı.

Bölgeye çok sayıda AFAD ve 112 Acil Servis ile polis ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan 11 yaralı, AFAD ve çevredekilerin kurtarma çalışmalarının ardından Ağrı'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


 


Kaynak: AA
Etiketler; #ağrı #kaza #ölüm
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