Ağrı'dan kahreden haber: Şehit sayısı 4'e yükseldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iki güvenlik korucusunun şehit olmasının ardından PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 uzman çavuş ve 2 korucu şehit oldu

Ağrı'dan kahreden haber: Şehit sayısı 4'e yükseldi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleri tarafından bölgede yürütülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Ağrı Valisi Süleyman Elban, kentin Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.

Vali Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Eylül'de Doğubayazıt ilçesi Yaygınyurt köyü civarında PKK'lı teröristlerce minibüse ateş açılması sonucu 3 Afgan göçmenin ölmesi, biri ağır 7 kişinin yaralanmasının ardından İl Jandarma Komutanlığınca operasyon başlatıldığını anımsattı.

 Operasyonda, Güngören köyü mevkisinde teröristlerle sıcak temas sağlandığını ifade eden Elban, "Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı." dedi.

Elban, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını, operasyonda çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini kaydetti.

BAKANLIK: 10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Doğubayazıt ilçesi Güngören köyü kırsalındaki operasyonda 10 teröristin ölü ele geçirildiği, bölgede tespit edilen ve silah deposu olduğu değerlendirilen alanda 2 biksi, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 roketatar, 50 kalaşnikof piyade tüfeği bulunduğu bildirilmişti.

Bölgedeki operasyonun devam ettiği belirtildi.

Etiketler; #ağrı #şehit #pkk
Önceki Haber
Suudi Arabistan, kadın açılımına devam ediyor
Sonraki Haber
Konya'da feci kaza: 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.