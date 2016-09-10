"DARBECİLERLE İŞTİRAK HALİNDE..."

NAZLI ILICAK'IN DA İFADESİ ALINACAK



Haber Kaynağı: DHA

Gazeteci-yazar Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı olan ve İstanbul'daki darbe girişimi soruşturmasını yürüten Can Tuncay'ın talimatı üzerine İstanbul'da gözaltına alındı.Savcılığın gözaltı yazısında, youtube üzerinden yayın yapan "Özgür düşünce" isimli TV programına darbeden bir gün önce konuk olarak katılan Ahmet Altan ile programı sunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın bu programda, darbe çağırışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları belirtildi. Bu söylemler kapsamında hükümeti ve Cumhurbaşkanını tehdit ettikleri iddia edilen yazıda, şüphelilerin darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri ifade edildi. Darbe girişiminin, terör örgütüyle fikir ve eylem birlikteliği içinde olmadan bir gün öncesinden bilmelerinin mümkün olmayacağı belirtilen yazıda, bu nedenle şüphelilerin, darbe girişiminde bulunan bir kısım terör örgütü mensubu askerlerle iştirak halinde atılı suçu işledikleri iddialarına yer verildi.Soruşturma kapsamında programda FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Nazlı Ilıcak'ın da ifadesinin alınacağı öğrenildi. Altan kardeşlerin, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.