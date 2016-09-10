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    • Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın gözaltı nedeni ortaya çıktı

    Gazeteci-yazar Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan bu sabah gözaltına alındı

    10 Eylül 2016 Cumartesi 10:12
    Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın gözaltı nedeni ortaya çıktı
    Gazeteci-yazar Ahmet Altan ile kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı olan ve İstanbul'daki darbe girişimi soruşturmasını yürüten Can Tuncay'ın talimatı üzerine İstanbul'da gözaltına alındı.

    "DARBECİLERLE İŞTİRAK HALİNDE..."

    Savcılığın gözaltı yazısında, youtube üzerinden yayın yapan "Özgür düşünce" isimli TV programına darbeden bir gün önce konuk olarak katılan Ahmet Altan ile programı sunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın bu programda, darbe çağırışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları belirtildi. Bu söylemler kapsamında hükümeti ve Cumhurbaşkanını tehdit ettikleri iddia edilen yazıda, şüphelilerin darbenin gerçekleşeceğini beyan ettikleri ifade edildi. Darbe girişiminin, terör örgütüyle fikir ve eylem birlikteliği içinde olmadan bir gün öncesinden bilmelerinin mümkün olmayacağı belirtilen yazıda, bu nedenle şüphelilerin, darbe girişiminde bulunan bir kısım terör örgütü mensubu askerlerle iştirak halinde atılı suçu işledikleri iddialarına yer verildi.

    NAZLI ILICAK'IN DA İFADESİ ALINACAK

    Soruşturma kapsamında programda FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Nazlı Ilıcak'ın da ifadesinin alınacağı öğrenildi. Altan kardeşlerin, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ahmet Altan, Mehmet Altan, Altan Gözaltı

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