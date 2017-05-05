Aile büyüklerini eve çağırdı katliam yaptı: 6 ölü

Adana'da sevdiği kızla evlenmesine karşı çıkan eniştesi, 2 halası ile 2 kuzenini öldürüp intihar eden Denizhan Dener'in kız arkadaşı ilk kez konuştu. Arkadaşları ise genç kızın "rahat kıyafetleri" nedeniyle aile tarafından istenmediğini söyledi.



Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda Kuzeni Suphi Cumhur Cengiz (38) ile Adana ve Hatay'da, inşaat mühendisi olmasına rağmen medikal işiyle uğraşan, annesi ve babası yıllar önce ölen Suphi Denizhan Dener (39), 6 yıllık sevgilisi Hanım Kaya'nın istenmesi meselesini konuşmak için aile büyüklerini evine çağırdı.



ISRARLA EVE GELMELERİNİ İSTEDİ



DİĞER ODAYA KAÇTILAR

'BENİ 10 MAYIS'TA İSTEMEYE GELECEKLERDİ'



SENEM'İN SON KARARI CANINDAN ETTİ



28 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

10 Mayıs'ta kız arkadaşının ailesinden istenmesini kararlaştırmalarına rağmen Dener, aile büyüklerini ısrarla dün akşam evinde olmasını istedi. Bunun üzerine Ankara'da oturan emekli Vali olan eniştesi İsmet Metin (76), halası Nurşen Metin (68), kızları Senem Metin (41), Hatay'da oturan ve kendisini büyüten diğer halası Gönül Cengiz (66) ile Gönül Cengiz'in oğlu Suphi Cumhur Cengiz, damat adayı Suphi Denizhan Dener'in Adana'daki evine geldi.Zeynep olarak tanıdıkları Hanım Kaya'nın istenmesi nedeniyle aile büyükleriyle ters düştüğü ileri sürülen Dener, ilk önce salondaki kanepede oturan halaları Nurşen Metin ve Gönül Cengiz ile Senem Metin'e kurşun yağdırdı.Ardından diğer odalara kaçan İsmet Metin'i holde, Suphi Cumhur Cengiz'i de oturma odasında öldürdü. Yatak orasına geçen Dener, polisi arayıp evinin adresini verdikten sonra 'Hepsini vurdum' diyerek tabancasındaki son kurşunu da kendi başına sıktı. Cankur ekiplerinin kapıyı kırarak girdiği kan gölüne dönmüş evde bulunan 6 kişinin cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Olayı duyup, Hatay'dan Adana'ya gelen Hanım Kaya, sevgilisinin 5 kişi öldürüp intihar ettiğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilen genç kadın, olayın sebebini bilmediğini söyledi.Polise verdiği ifadesinde Dener ile 6 yıldır sevgili olduklarını kendisini 10 Mayıs'ta istemeye geleceklerini, olay günü neden toplandıklarını bilmediğini ileri süren Kaya, "Neden bir araya geldiler, niye öldürüp intihar etti bilmiyorum" dedi.Emekli Vali İsmet Metin'in kızı Senem Metin'in ise Adana'ya gelmeyi planlamadığı, son anda fikir değiştirerek geldiğini anlatan bir kuzeni, "Senem hiç geleceğini söylememişti. Öldüğünü öğrenince geldiğini anladık. Gelme kararı sürpriz olmuş" diye bilgi verdi.Kuzeni ile birlikte medikal işi yapan ve onun kurşunlarıyla hayatını kaybeden Suphi Cumhur Cengiz'in 28 gün önce baba olduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'na gelen eşi ve yakınları gözyaşı dökerken, "Daha bebeğine doyamadı" diye ağıt yaktı.Suphi Denizhan Dener'in yakın bir arkadaşı da Zeynep olarak bildikleri sevgilisine çok aşık olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: Denizhan, Zeynep'e çok aşıktı. Ancak kızın rahat bir yaşamı olduğunu savunup, evliliğe karşı çıkıyorlardı. Aile büyükleriyle bu konuda sorun yaşıyordu. Denizhan'ın silahı yoktu, karıncayı incitecek bir kişi değildi. Silah Vali Bey'in olabilir. Nasıl oldu inanamıyoruz.