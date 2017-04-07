Aileler dikkat! Uçan balon öldürdü

Doğum gününde uçan balondakı helyum gazını içine çeken 9 yaşındaki Muhammet Eymen Bayram hayatını kaybetti.
Olay Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 9 yaşındaki Muhammet Eymen Bayram, 2 Nisan Pazar günü arkadaşları ile birlikte doğum gününü kutladı. Kutlamalar sırasında evinde bulunan uçan balonu eline alan Bayram, içindeki helyum gazını içine çekti. Küçük çocuk gazı soluduktan sonra hemen bayıldı. Küçük çocuğun bayıldığını gören aile, hemen çocuğu özel bir hastaneye kaldırdı. İlk müdahalesi burada yapılan küçük çocuk daha sonra da Gazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören küçük Bayram, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane yetkilileri Bayram'ın ölüm nedenini, 'Helyum zehirlenmesine bağlı septik şok' olarak yorumladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bayram'ın amcası Kasım Bayram, yeğeninin sesini inceltip komiklik yapmak için gazı içine çektiğini söyledi. Gazı çektikten sonra yeğenini hemen hastaneye götürdüklerini anlatan amca Bayram, yeğeninin kalbinin durduğunu, müdahale sonrası yeniden çalıştırıldığını anlattı. Ancak yoğun bakımda 3 gün kalan yeğeninin kurtarılamadığını söyleyen amca, helyum gazının insanlara olan zararının yeterince anlatılamadığını söyledi.
Küçük çocuk, düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.