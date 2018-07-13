Ailesi evlendirmek isteyince intihara kalkıştı!

İzmit'te, yaşamına son vermek için üst geçitten D- 100 yoluna atlayan F.D.'nin (19), ailesinin kendisini evlendirmek istemesi üzerine evden kaçtığı ortaya çıktı

Ailesi evlendirmek isteyince intihara kalkıştı!
13 Temmuz 2018 Cuma 13:57

İzmit'te, dün, D- 100 yolundaki Adnan Menderes Köprüsü'nde korkulukları aşan F.D., kendisini aşağı bıraktı. Yola düşen F.D.'yi gören sürücüler, araçlarını durdurup, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan genç kıza müdahalede bulundu. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.D., tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen F.D., özel odaya alınırken, intihar girişimiyle ilgili polis ekiplerince ifadesine başvuruldu. F.D., Niğde'de ailesinin kendisini evlendirmek istemesi üzerine evden kaçtığını, bir süre yurtta kaldığını ve dernekte gönüllü olarak çalıştığını anlatarak, bunalıma girmesi nedeniyle intihara kalkıştığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmit #intihar #zorla evlendirme
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