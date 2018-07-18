AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması!

Bedelli Askerlik torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Mehmet Muş'un açıklamaları...

En genç yaş 25 yaş. Engelli olup da askere elverişsiz olanlar da bu askerlik görevini yapmış sayılacaklar. Yurt dışındaki vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bir teklif var. Onlar uzaktan eğitim ile bu eğitimi alacaklar. Bu kanun teklifinin gerçekleşmesiyle toplumda pek çok beklenti alanı karşılanmış olacak.

"28 GÜN OLACAK"

Şu an teklifte 28 gün temel askerlik eğitimi. Her Türk vatandaşı bunu yerine getirecektir. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar ücretsiz izinli sayılacaklar. Dolayısıyla iş akitleri feshedilmemiş olacak.

"ENGELLİLER DE ÜCRET ÖDEYECEK"

Engelliler de ücret alınacak ancak askerlik eğitimine tabi olacaklar. Şu adan 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiren bir düzenleme. Geçmiş dönemdeki katılımın çok üzerinde bir katılım olacağını düşünüyorum. Bundan önceki düzenlemede 200 bin kişinin müracaat ettiğini görüyoruz.

"ASKERLİK HİZMETİNE BAŞLAMAMIŞ OLANLAR YARARLANACAK"

Askerlik hizmetine başlamamış olanlar bu tekliften yararlanacak.

Müracaat edenlerin görevi nerede yerine getireceğini Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek.

31 Aralık 1993 öncesi doğanlara yararlanacak. 1 Ocak 1995 gibi bir uzatma yapılamayacak kamuoyunun bilmesini isterim.

SUBAY KAZANDIRMA

Hava Kuvvetlerinde subay edinme programları uygulanmaktadır. 2,3 ve 4'üncü sınıflardan Milli Savunma Üniversitesi'ne öğrenciler gelebilmektedir. 2020'ye kadar yetki veriyoruz. Subay edinme programı kapsamında, çeşitli üniversitelerde kriterleri taşıyan Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslara göre bir temin olacaktır.

"GELİR HAZİNE BAKANLIĞI'NA AKTARILACAK"

28 güne ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Her vatandaşımız işine 1 aylık süre ile ara vererek bu görevi yerine getirebilir.

Buradaki gelir Hazine Bakanlığı'na aktarılacak. Cumhurbaşkanının belirleyici istikaka göre dağılım söz konusu olacak.