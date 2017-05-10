AK Parti'nin eski vekili FETÖ'den tutuklandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan AK Parti 24'üncü Dönem Mersin eski Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 24'üncü Dönem Mersin Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Tevfik Uzun evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan eski vekil, Cumhuriyet Savcısının tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Uzun, ifadesinin ardından tutuklandı.



1968 Tarsus doğumlu. İstanbul üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Uzun, 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde İl Genel Meclis üyesi olarak siyasete atıldı. Ahmet Tevfik Uzun, 12 Haziran 2011'de 24'üncü Dönem Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçildi. İngilizce bilen Uzun evli ve 4 çocuk babası.