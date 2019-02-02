Ak Partili Eroğlu, Konak esnafını ziyaret etti

Cumhur İttifakı ortak adayı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek EROĞLU, esnafı ziyaret etti

Ak Partili Eroğlu, Konak esnafını ziyaret etti
02 Şubat 2019 Cumartesi 11:18

Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Melek Eroğlu, “Esnaf dertli, kadın dertli, çocuk dertli. Ortak sorunları ise bir türlü gelişmemiş, el atılmamış kent yapısı. Bizim vazifemizde hemşehrilerimizin ömürlerine ömür katacak, yaşam kalitelerini artıracak güçlü ve gelişmiş bir Konak’ı ortaya çıkarmak. Gönül birliğiyle ve hep beraberce başaracağız. Bizim önceliğimiz insanımız” dedi.

Görmezden gelen değil…

Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, ziyaretlerine Altıntaş Mahallesi’nde devam etti. İnönü Caddesi’nde işyerleri bulunan esnafı ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Eroğlu, ilgiyle karşılandı. Dünyanın en güzel şehri İzmir’de ve en özel bölgesi Konak’ta yaşamanın tadını ve onurunu bütün Konaklıların hissetmesi gerektiğini anlatan Başkan Adayı Eroğlu, “Çocuklarımız birçok çağdaş imkândan mahrum bırakılıyor. Yaşlılarımız beklediği hizmetleri yıllardır alamamış. Hayatın ve şehrin yükünü çeken kadınlarımız ise belediyecilik anlamında sahipsiz. AK Parti’nin belediyecilik anlayışında ilk önce çocuklarımız, kadınlarımız ve yaşlılarımız var, onlara hizmet var. Yerel Yönetim demek her şeyden önce insana değer vermek demek. Biz insanımıza verdiğimiz değeri onlara hizmet ederek ortaya koyuyoruz. Konak’ta yaşayan bütün hemşehrilerimiz bizim için aynı ölçüde değerli ve çok kıymetli. Görmezden gelen değil, daima dinleyen ve anlayan ve hızla uygulayan taraf olacağız” diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgisi ve desteğiyle karşılanan Konak Belediye Başkanı Melek Eroğlu’na İnönü Caddesi ziyareti sırasında AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle’de katıldı. Çiçek satan bir esnaf ziyaretinden duyduğu memnuniyete teşekkür etmek için Eroğlu’na çiçek hediye etti.

Etiketler; #ak parti #konak #Melek Eroğlu
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