Akaryakıt tankeri ile TIR çarpıştı: Sürücüler feci şekilde öldü

Konya'da bir yakıt tankeri TIR ile çarpıştı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti

Konya'da TIR ile çarpışan akaryakıt tankerinin patlaması sonucu her iki aracın sürücüsü yanarak can verdi.



Olay, bugün saat 13.50 sıralarında Çumra İlçesi'ne bağlı, eskiden köy statüsünde olan Büyükaşlama Mahallesi ile Çumra yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Kaplan yönetimindeki 42 HDN 02 plakalı tanker, karşı yönden gelen Muammer Özen yönetimindeki mıcır yüklü 70 AJ 715 plakalı TIR ile henüz bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da tarlaya savrulurken, akaryakıt yüklü tanker alev aldı ve infilak etti.



Patlama sesini duyan köylüler, olay yerine geldiklerinde iki aracında alev topuna döndüğünü gördü ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü.



Kaza sırasında araçlardan fırlayıp ölen sürücüler Ahmet Kaplan ve Muammer Özen'in yanmış cesetleri, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.